Český zápasník se v těchto dnech připravuje v domovském Jetsaam gymu, kde se příprava ubírá do finiše. „Je po sparingovém období, ubíráme se do oblasti finiše. Z toho množství to zhušťujeme na kratší, ale intenzivnější tréninky. S větší přesností a s větším zaměřením na detaily. Jdeme si pro to," pokračoval rodák z Hostěradic.

Právě ladění detailů bude hlavní náplní zahraniční cesty. "Je potřeba doladit některé věci. Máme nabito, teď už to jenom vybrousit a na to se těším nejvíc. Jak necítím, že zápas je za dveřmi, tak tělo se nějakým způsobem neformuje do zápasu. Furt trénuju, abych trénoval, ale jakmile cítím zápas, že je za dveřmi, tak tělo, mysl a všechny emoce to tělo vybrousí do takového hrotu," dodal bývalý šampion organizace RIZIN.