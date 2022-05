Cesta, která si zkrátka vyžádala filmové zpracování. Jiří Procházka se stal inspirací nejen jako zápasník, ale také jako člověk. Jeho život přitom potkala řada trnitých překážek. Ve snímku proto upřímně promluvil i o své cestě na vrchol, vztahu k boji, hledání mužské identity nebo smyslu života.

„Natáčení šlo hodně do hloubky, během toho se řešily i rodinné věci, bylo to hodně osobní. Je to autentické, přirozené, mluvím na rovinu," přibližuje Procházka. „Nebyla otázka, na kterou by neodpověděl. I ty těžší témata, když se ho třeba ptáte, jak na něj působila smrt táty, když mu bylo pět let. Nikdy neřekl, že nebude odpovídat," popisuje režisér filmu Petr Hrubec.

Zajímavostí je, že celý snímek byl natočen během čtyř dní. „Základ položil asi čtyřhodinový rozhovor, který se vedl do hloubky. Za čtyři dny jsme měli vše natočené, pak ale přišla pořádná práce vše sestříhat, aby z toho byl příběh. Natáčeli jsme v září a teď je premiéra," odhalil průběh natáčení režisér.

Film spatřil světlo světa 3. května v pražském kině Světozor, také pro hlavního herce Procházku se přitom jednalo o premiérové zhlédnutí. „Nechtěl jsem to kontrolovat, přede mnou byla příprava, natáčelo se totiž těsně po zápase. Není na mně, abych to kontroloval. Nechtěl jsem ho vidět až do doby, než to uvidí světlo světa," vysvětlil rodák z Hostěradic, kterému během natáčení ukápla i slza.

„Autentická slza to byla. Jak je ale Jirka extrémní, chtěl si u ohně udělat rituál se šňupacím tabákem, tak ho potom napadlo, že si ho dá do očí. Nebyla to slza emocí, ale slza z toho, že si do očí dal ten pálivý tabák," popsal emotivní chvilky filmu Hrubec.