McGregor dal fanouškům slib! Chce se vzdát své vášně

Usilovně pracuje na vytouženém návratu zpět do klece. A ten by se měl uskutečnit již v letošním roce. Zápasník Conor McGregor se chce vrátit silnější než kdy dřív a chce pro to udělat cokoliv. Fanouškům dal v této souvislosti velice zajímavý slib. Chce se vzdát své vášně. Řeč je o jeho oblíbené whiskey, na kterou chce v nejbližší době zapomenout a plně se soustředit na tréninkový zápřah.

Foto: UFC Conor McGregor se přibližuje k návratu do klece. Půjde hned do titulového zápasu?Foto : UFC

Článek Milovaný i nenáviděný. Jméno Conor McGregor zkrátka i nadále hýbe světem bojových sportů. Irský zápasník je navíc spojován i s oblíbenou whiskey, přičemž jednu takovou si před třemi lety sám vyrobil. Nese název Proper No, i když se původně měla jmenovat podle jeho přezdívky „Notorious". A byla by hloupost nemít rád vlastní výrobek. Ten se navíc stal po světě velice oblíbeným a z McGregora se mimo jiné stal i úspěšný podnikatel. Není přitom tajemstvím, že si jednatřicetiletý bijec čas od času svůj oblíbený nápoj dopřeje. Svědčí o tom i příspěvky na sociálních sítích, kde se touto vášní nikterak netají. Nyní to ale vypadá, že je s pitím irské whiskey na dlouhou dobu konec. McGregor se totiž potřebuje soustředit na jedinou věc, a sice na návrat do klece v plné parádě. Alkohol tak podle svých slov dá úplně stranou. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) „Své fanoušky chci ujistit v tom, že i když si často užívám svůj oblíbený nápoj, tak si dám od něj na dlouhou dobu pauzu. Velmi brzy se znovu ponořím do plného tréninku a zcela se zdržím svých úžasných výtvorů," stojí na sociální síti irského zápasníka. Zdá se, že McGregor bere svůj návrat do klece se vší vážností. Stále se totiž spekuluje, kdy se slavný Ir vrátí zpět do akce. Podle prezidenta slavné UFC to bude velmi brzo a podle všeho se McGregor rovnou utká v titulovém zápase. Pro mnohé velké překvapení, jiní v tom naopak vidí nespravedlnost. MMA Ronaldo, Neymar? Kdepak. Na prvním místě se nachází zápasník McGregor

