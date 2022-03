McGregor opět nezklamal! Chce koupit fotbalovou Chelsea

Je to sotva pár hodin, co ruský miliardář Roman Abramovič potvrdil, že prodá anglický fotbalový klub Chelsea, záhy na to zareagovalo hned několik potenciálních zájemců. Mezi těmi figuruje i jméno slavného MMA zápasníka Conora McGregora, který údajně projevil zájem o koupi londýnského celku.

Foto: UFC Conor McGregorFoto : UFC

Článek Abramovič k rozhodnutí o prodeji londýnského celku dospěl poté, co se dostal pod tlak v souvislostí s ruskou agresí na Ukrajině. Ruský miliardář navíc minulý týden předal zodpovědnost za chod londýnského klubu správní radě charitativní nadace Chelsea. „Rozhodl jsem se prodat klub, protože se domnívám, že je to v nejlepším zájmu klubu, fanoušků, zaměstnanců, ale i sponzorů a partnerů klubu," znělo oficiální vyjádření ruského miliardáře. V souvislosti s prodejem jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů se přihlásilo hned několik zájemců, mezi nimi figuruje i MMA zápasník Conor McGregor. I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022 Kontroverzní Ir sdílel na Twitteru snímek obrazovky z jedné ze svých soukromých zpráv, kde na neznámého muže reagoval hodně stručně. „Chelsea na prodej za 3 miliardy liber. Pojďme to koupit!" vyjádřil se McGregor. O pár minutek později sdílel vtipné video, ve kterém byl již představen coby nový majitel londýnského celku Jak moc lze tuto zprávu brát vážně, nelze s jistotou říct. U McGregora si totiž nemůžeme být nikdy jisti, co je pravda a co pouhý marketingový tah. Ir ovšem již v minulosti prokázal, že je skvělým byznysmenem a ne náhodou má miliony na účtech. Není tomu přitom dávno, co se rodák z Dublinu ucházel o koupi svého oblíbeného klubu Manchester United. První náznak poskytl po neúspěchu projektu Superligy, k žádnému jednání ovšem nedošlo. Podobně tomu bylo i v případě skotského Celticu, ani tehdy k žádné oficiální debatě o koupi podílu nedošlo. Push it to the limit! @ChelseaFC pic.twitter.com/UFZUGwnwbO — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022 McGregor pochopitelně není jediným zájemcem o koupi anglického celku. Zvažuje to například také 86letý švýcarský podnikatel Hansjörg Wyss, který má za zády další skupinu investorů a podle posledních informací je žhavým kandidátem.

Reklama