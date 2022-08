Před zápasem bylo jasné, že plzeňskou rodačku bude čekat něco, co nikdy předtím ještě nezažila. A to se v kleci potvrdilo do puntíku. Do oktagonu přitom jako první vstupovala právě Jindrová, která v dobré náladě a s maximální koncentrací na zápas o několik vteřinek poté přivítala obávanou Kaylu Harrisonovou, neporaženou bojovnici a postrach ženského MMA.