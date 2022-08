Přituhuje. Zámořská organizace PFL diváky tentokráte přivádí do Londýna, kde se odehrají semifinálové zápasy play-off. Právě z nich vzejdou finalisté, kteří si to následně (zřejmě v Las Vegas) rozdají o titul a šek ve výši jednoho milionů dolarů. Svého zástupce v dramatické části soutěže hlásí i Česká republika, do akce totiž půjde plzeňská rodačka Martina Jindrová.

Jednatřicetiletá zápasnice prozatím zvládla v zámoří tři duely, ani v jednom neměla namále. Nyní se navíc může postarat o to, co se nikdy předtím žádné bojovnici nepovedlo – zdolat svalnatou Američanku Kaylu Harrisonovou, olympijskou vítězkou v judu a dvojnásobnou šampionkou organizace PFL. „Troufám si tvrdit, že Martina vyhraje. Dokáže Kaylu překvapit svými brilantními technikami, je to ale sport, uvidíme," myslí si trenér Petr Ondruš.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martina Jindrová (@martinajindrova_official)

Všichni semifináloví účastníci mají za sebou i to nejpodstatnější - zdolání váhového limitu. Zatímco oficiální vážení se uskutečnilo již v pátek ráno a Češka ho s přehledem zvládla, večer se pro změnu konaly poslední předzápasové staredowny. Na některých bylo rušněji, ty další naopak přinesly uvolněnou atmosféru. Menší mix nabídl střet pohledů mezi Jindrovou a Harrisonovou.

Kayla Harrison vs. Martina Jindrova is SET for the Main Event tomorrow night!#PFLPlayoffs London LIVE SAT 8/20 MAIN CARD 2P ET ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/q1e0ow16WL — PFL (@PFLMMA) August 19, 2022

Jako první na pódium zamířila právě Češka, která si ještě naposledy stoupla na váhu a poté vyčkala na příchod neporažené bojovnice, jenž znovu zaujala vypracovanou postavou. Rychlý proces byl okořeněn staredownem, během kterého si Jindrová dovolila na soupeřku lehce sáhnout a ironicky jí upravila vršek. Rodačka z Ohia to vzala s úsměvem, soupeřce to jistě bude chtít vrátit v kleci.

Následovaly pózy pro fotografy, během kterých Jindrová zaujala odhodlaným gestem se zaťatou pěstí nad hlavou. Tradiční gesto mile rádi používají i český šampion Jiří Procházka nebo veterán Karlos Vémola.