Mladá puška kuje velké plány! Titul jí stačit nebude, chce být nejlepší na světě

Ačkoliv je mu teprve 22 let, sebevědomí mu nechybí. Talentovaný bojovník MMA Jakub Tichota si dává do budoucna velké plány. Jeden takový se mu může splnit již 3. prosince, kdy se utká o pás pérové váhy organizace Oktagon MMA. „Chci ukázat, že jsem nejlepší a chci to nejlepší, co můžu mít, a to je titul šampiona,“ ví Tichota. Pro zástupce prestižního Reinders Gymu to ale zdaleka není kariérní vrchol, myšlenky se ubírají i k opasku krále nejslavnější organizace světa UFC.

Už brzy budu nový šampion Oktagonu! hlásí mladý český fighter. A tím to nekončí!Video : Sport.cz

Článek „Nastupuje nová dynastie Tichotů a já budu šampion Oktagonu," řekl sebevědomě po poslední výhře v kleci dvaadvacetiletý Jakub Tichota, který tak trochu předpověděl, že se v nejbližší době skutečně porve o titul. „Jsem šťastnej, že mám konečně titulový zápas. Chci ukázat, že jsem nejlepší a chci to nejlepší, co můžu mít, a to je titul šampiona," ví moc dobře mladá puška. Bojovník s přezdívkou Chimp tak na královském trůnu pérové váhy může nahradit současného šampiona Ivana Buchingera, kterého zranění nepustí do klece a pás mu bude po roce od zisku odebrán. V cestě na vrchol mu však bude stát Gruzínec Mate Sanikidze. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jakub "CHIMP" Tichota (@jakubtichota) „Je mladej, šikovnej, ale věřím, že v zápase budu dominovat a budu ve všech aspektech boje lepší. V prosinci ho čeká třetí profesionální porážka," předpovídá český fighter. „Věřím, že uvidíte upgradovaného Kubu Tichotu a přijde ještě lepší verze. Jdu si jednoznačně pro výhru a hodlám to provést dominantním způsobem," má o průběhu duelu jasno talentovaný ranař. Hnacím motorem jistě budou i soupeřova rýpavá slova. Sanikidze totiž svého rivala označil za „blondýnku". „Neberu to jako žádný velký útok, spíš je to z jeho strany trapný a docela i ubohý, není to žádnej chytrej trashtalk," reagoval Tichota. Ziskem pásu pérové váhy to ale nekončí. Dvaadvacetiletý Tichota v hlavě spřádá mnohem větší plány. „Vnímám to jako můj největší zápas, ale není to určitě nějaký můj celoživotní cíl. Chci dokázat, že jsem nejlepší nejenom tady, ale na celém světě. Ideálně být UFC šampion," pokračoval sebevědomě Tichota. A co po zápase "mladých pušek"? Dojde skutečně na žádaný duel s Buchingerem? „Primárně se soustředím na prosinec, chci být šampion a potom budu přijímat výzvy. Snad už nebudu muset vyzývat já ostatní," řekl s úsměvem motivovaný fighter. „Nabízí se ale i zápas s Keitou, říkal, že chce o váhu níž a být šampion pérové váhy. To bych byl připravenej mu také překazit," dodal neporažený Tichota s bilancí 5-0.