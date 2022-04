Znovu si měli co říct a ani tentokráte nechyběla bouřlivá atmosféra. Karlos Vémola a rapper Otakar „Marpo" Petřina se rovněž zúčastnili tiskové konference organizace OKTAGON MMA, během které to místy skutečně vřelo. Sebevědomé výroky jednoznačně přidávají na atraktivitě zápasu.

„Já už teď vnímám, jak jsem se mu za ten krátký čas dostal do hlavy, protože ho to musí ničit. Není zvyklej na každodenní trénování," začal Vémola debatu, která se i v následujících minutách držela na slušné laťce. „Tyhle kecy si zkoušel i na všechny ostatní, já trénuju a dostaneš přes pi*u," pohotově reagoval rapper Marpo.

Ztratit podle všeho může jen Vémola. Pro Terminátora by případná porážka znamenala obrovskou čáru přes rozpočet. „Když Karlos říkal, že jestli ho porazí Attila, že bude chodit kanály, tak aby se to neopakovalo. Já nemám co ztratit, jsem zpěvák. Jestli Karlos prohraje, tak to bude strašná ostuda," vysvětlil situaci Marpo.