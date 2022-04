Na tenhle zápas se těší každý fanoušek bojových sportů. Dvakrát odkládaný souboj mezi Václavem Mikuláškem a Tomášem „Bolo" Melišem za pár hodin pozná vítěze. Mezi oběma tábory to jiskřilo již několik týdnů i měsíců před zápasem, ostrá slova nechyběla ani na předzápasové tiskové konferenci. Kdo by to čekal u zápasníků, kteří ještě před několika lety byli kamarádi.

„Čekal jsem, že Vašek nenaváží, že tam bude kilo dvě létat. Bylo tam sto gramů, doklepl to jako fighter. Ale čekal jsem, že tu váhu nedá a bude spekulovat," reagoval Meliš na soupeřovy problémy při prvním vážením, během kterého Mikulášek nesplnil váhový limit o sto gramů. A emoce byly na světě.

Klid před bouří. Jak dopadne bitva Kozma vs. Kníže? A co předvedl při staredownu Václav MIkulášek?Video : Sport.cz

Mikulášek chladným nezůstal a přišla hodně nekompromisní odezva, která se málem zvrtla v pěstní výměnu ještě před zápasem. „Jsi jen ho*no a chcípni, už jsem ti to jednou řekl. Jestli nechceš čekat, můžeme si to dát venku, nemusíme čekat," reagoval podrážděně rodák z Ostravy, který si rozhodně nebral servítky. To zdaleka nebylo vše, zejména Mikulášek stále měl svému rivalovi co říct.

„Klidně tě kousnu do pytle, je mi to jedno. Radši ať jsem diskvalifikovaný, ale ty tady nevyhraješ, já jsem tady doma," pokračoval Mikulášek. „Vaškova největší slabina je ta jeho hlava, jediné, co má, jsou řeči," odpověděl mu bývalý kamarád.