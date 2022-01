Můj cíl je jasný! Chci být zdravý a vyhrát všechny zápasy, hlásí druhý Slovák v UFC

Před klíčovým zápasem mu moc lidí nevěřilo, přesto věřil sobě a svým schopnostem, díky čemuž se mu povedlo zvítězit. Ani přes výhru ale neměl smlouvu jistou. Martin Buday přesto přesvědčil porotu a získaným kontraktem nejen, že si splnil sen, ale rovněž se stal historicky druhým slovenským zástupcem v UFC. Bývalý šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA si navíc z posledního zápasu odnesl zranění, které ho nějakou dobu limitovalo v přípravě. Nyní však hlásí stoprocentní připravenost a s nadšením vyhlíží premiérový zápas v UFC!

Jsou to zhruba tři měsíce od vašeho vstupu do UFC. Jak se zpětně ohlížíte za tímto úspěchem?

Určitě je to jeden ze splněných snů. Jsem velmi rád, že se mi to povedlo. Za chvíli si myslím, že mě bude čekat první zápas v UFC a budu se chtít ukázat v co nejlepším světle, abych potvrdil, že tam patřím.

Jste navíc historicky druhý slovenský zápasník, kterému se to povedlo. A to vám už nikdo nevezme.

Každopádně je to velký úspěch a jsem za něj hrozně rád. Před zápasem mi nevěřili, ale důležité bylo, že jsem si věřil já a že jsem věřil svým schopnostem. Všechno dobře dopadlo. Jsem připraven vyhrávat i následující zápasy.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Buday (@badysbjj)

Vyhrál jste v prvním kole. Byl jste i tak v nejistotě, zda získáte smlouvu?

Byl jsem nervózní. I když jsem vyhrál, tak jsem se raději neradoval předčasně. Díval jsem se i na ostatní zápasy a klidně mohli dostat smlouvu i oni, místo mě. Byl jsem nervózní už jen kvůli tomu, že i ostatní podávali dobré výkony. Naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo.

A jak jste to měl s nervozitou?

Nervozita je před každým zápasem. Je jedno, jestli to byly ještě ty první zápasy nebo zápasy v OKTAGONu, Snažím se s tím pracovat. Je tu takový tlak, protože chci vyhrávat, chci se posouvat v kariéře. Je to taková zdravá nervozita, abych vyhrál, abych se nezranil, aby se mu dařilo.

Vzpomenete si na bezprostřední reakci a co se vám tak honilo hlavou, když jste kontrakt získal?

Zaplavila mě euforie (smích). Byl jsem hrozně rád, když jsem z úst Dany Whitea slyšel, že potřebuje těžké váhy a že kontrakt mám kapse. Potěšilo mě to. Vyšlo to tak, jak mělo. Tak, jak jsem si představoval.

With a combined finish rate of 95%, Lorenzo Hood vs Martin Buday is a HW fight you 𝐖𝐎𝐍'𝐓 want to miss 👊 [ #DWCS | Tonight LIVE 𝙖𝙩 8𝙥𝙢 𝙀𝙏 on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/2NiNBMRBS7 — UFC (@ufc) October 12, 2021

Můžete prozradit vaší taktiku, se kterou jste vstupoval do zápasu?

Taktika byla jasná. Zatlačit soupeře na pletivo, postupně na něj vyvíjet tlak a dostat se do pozice k ukončení. Samozřejmě tam byly nějaké chyby, kterým se v budoucnu budu snažit vyvarovat. Když jsem se zpětně díval, tak jsem ten zápas mohl ukončit mnohem dřív. Nemusel jsem kvůli tomu inkasovat další salvu úderů. Ale i to, že jsem ukázal, že umím údery přijmout, tak to také podle mě hrálo roli v tom, že jsem získal kontrakt.

Myslíte, že velkou roli hrála i změna soupeře? Byl pro vás Hood přijatelnějším soupeřem?

Nijak mě to nerozhodilo. Drželi jsme se takového plánu, který bychom použili i s prvně oznámeným soupeřem. Nikdy to ale není příjemné, když se vám soupeř změní na poslední chvíli. Bylo to snad týden před zápasem. Když jsme si Hooda nastudovali, tak jsme s tím byli oukej. Nic se na taktice nezměnilo, mohli jsme se držet plánu, který jsme si stanovili. Těžko říct, zda byl ale Hood lehčím, nebo těžším soupeřem. První soupeř by měl podle mě lepší jiu-jitsu, komplexnější a možná by to vzal na zem. Hood byl spíš postojař, většinu zápasu ukončoval v postoji.

Jak to aktuálně vypadá? Kdy byste mohl mít premiéru v UFC?

Ještě není nic potvrzené, nemůžu vypouštět informace, který by nemusely být pravda. Spekuluje se o dubnu.

#DWCS 43 results: Martin Buday def. Lorenzo Hood via TKO (knee, punches) – Round 1, 4:56



Full results: https://t.co/bonXn7Tj0p pic.twitter.com/YAHtVCqrRl — MMA Junkie (@MMAjunkie) October 13, 2021

Už vám byli nabídnuti nějací soupeři?

Zatím ještě ne, ale hrozně jsem zvědavý, kdo to bude. Těším se na to. Těším se na vše kolem toho, na přípravu, na kemp i na let do Ameriky.

Kolik si myslíte, že byste mohl letos stihnout zápasů?

Těžko říct, záleží to na tom, jak to zápas od zápasu bude vypada. Může se stát, že se mi zase stane nějaké zranění. Když nebudu zraněný, tak bych chtěl po zase co nejdříve zápasit. Snad to vyjde a žádné další zranění už nepřijde. To bych si přál.

Aktuálně tedy nejste stoprocentně v pořádku?

Zranění jsem si doléčil. Nemohl jsem kvůli tomu moc trénovat, měl jsem i nějaké další starší zranění, které se táhly. Potřeboval jsem si tyto věci dořešit, doléčit se. Momentálně jsem ale fit a probíhá mi příprava na zápas. Momentálně čekáme na nějaký termín, kterého se chytíme. Vypadá to tedy spíše na ten duben.

To byl granát! Martin Buday uzemnil Poláka Mindu a stal se šampionem těžké váhyVideo : Oktagon TV

Jaký je váš cíl pro letošní rok?

Vyhrát všechny zápasy, co mě čekají. To by bylo ideální. A samozřejmě aby mi sloužilo zdraví, což je také hodně důležité.

Vy jste naposledy prohrál před čtyřmi lety. Dokážete si porážku vůbec připustit?

Je to MMA, jeden musí prohrát. Klidně se to může stát, ale nemyslím na to. Jdu do každého zápasu i přípravy s tím, že chci předvést to nejlepší, co umím. Udělám pro to 100 procent. Nejdu do zápasu s tím, že chci prohrát, ale když porážka přijde, tak se z toho nezhroutím. Budu z toho sice smutný, ale takový je život.

Příští týden je na programu titulová bitva v těžké váze mezi Ngannounem a Ganem. Kdo podle vás vyhraje?

Oba dva jsou špičkoví zápasníci. Záleží, kdo se lépe popasuje s taktikou toho druhého. Ngannou je znám kvůli své brutální síle a pro soupeře bude důležité, jak si s tím dokáže poradit, nebo jestli se nechá trefit. Je to opravdu těžké na tipování, může to doopravdy dopadnout jakkoliv, rozhodovat patrně budou i malé detaily. Jsem na to hodně zvědavý, jak to dopadne.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Buday (@badysbjj)

Dokážete si představit, že byste v budoucnu s jedním z nich zápasil?

(smích). Zatím si takové věci nepředstavuji, je to ještě hodně daleko. Momentálně chci vyhrávat co nejvíce zápasů, abych se postupně propracoval do TOP 15. To je můj aktuální cíl a potom se uvidí.

Ngannou navíc hrozí tím, že MMA opustí. Myslíte si, že něco takového je reálné, nebo si jen chce říct o lepší platové podmínky?

Nějaké rozhovory jsem s ním četl a myslím si, že v tom figurují obě varianty. Rozhodně si chce vydupat lepší podmínky, což už několikrát sám říkal. Zároveň ale říkal, že jeho snem je boxerský zápas. Záleží, jak se dohodne či nedohodne s UFC. Uvidíme, jak to s ním dopadne. Mě osobně to hodně zajímá, protože by ho byla škoda, kdyby odešel ze světa do MMA. Je to opravdu dobrý zápasník.

Tak alespoň by byla v těžké váze menší konkurence, nemyslíte?

To určitě ano (smích). Myslím si ale, že tam jsou i další borci, kteří jsou hodně zajímaví. Konkurence tam stále bude hodně velká.

Foto: UFC Martin Buday v souboji s Lorenzem Hoodem.Foto : UFC

Sledujete i počínání dalších českých a slovenských zástupců v UFC? Co tomu říkáte?

Jsem z každého nadšený, jsem jejich velký fanoušek. Když zrovna některých z nich zápasí, tak se na to dívám a fandím mu. Držím jim palce, aby se v jejich kariéře dostali co nejdále. Podle mě je to totiž obrovský úspěch. Tím, že MMA u nás rozkvétá tak si myslím, že v budoucnu se česko-slovenské řady v UFC ještě rozšíří. Jsem rád za to, že se naše malé země zapsaly na světovou mapu.

Něco takového bylo před pár lety prakticky nemožné, aby Česko a Slovensko mělo tolik zástupců.