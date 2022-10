Sedm duelů v organizaci Oktagon MMA – pět výher a pouze dvě porážky. Taková je vizitka čtyřiadvacetiletého nadějného MMA bojovníka Zdeňka Polívky, který patří k největším tuzemským nadějím. Rodák z Nymburku nyní odpočítává poslední dny před těžkou bitvu se slovenským rváčem Samuelem „Pirátem" Krištofičem a ve vzduchu dost možná visí titulová šance střední divize, ve které si to v prosinci o šampionský pás rozdají Patrik Kincl a Karlos Vémola.

„Asi bych chtěl Kincla. S Karlosem jsem se potkal na posledním kempu, trénovali jsme spolu a mám k němu větší sympatie, než k Patrikovi," vysvětluje Polívka, pro kterého má boj s Pirátem osobní význam, vzájemný střet totiž bere jako splnění snu. Bojovník přezdívaný Game Over navíc bude chtít naplno předvést to, co před zápasem několik perných dnů piloval na kempu v polské Poznani. Zajistí si druhou výhrou v řadě možnost zabojovat o titul?

Před několika dny jste se vrátil ze soustředění v polské Poznani, proč jste si vybral zrovna tohle místo?

S týmem máme tuto lokalitu již vyzkoušenou, mám tam skvělé sparing partnery a v gymu se objevují skvělí zápasníci z UFC i KSW. Oceňuji i jejich sportovní chování, není to tak, že by vám chtěli urvat hlavu, jako se to někdy děje, ale chtějí mě jako parťákovi i něco předat. Obecně tam mám vynikající podmínky pro přípravu, a to i od trenéra Andrzeje a cítím se v Polsku velmi dobře. A to, i když tam zažívám peklo (směje se). Samozřejmě v dobrém.

Jaká je intenzita tréninků v Polsku?

Je zajímavé pozorovat rozdílné zkušenosti a přístupy trenérů u nás a v Polsku. Tréninky jsou skvěle postavené, mají tempo a je to pořádný dril. Pracujeme na jednoduchých věcech, které se ale dají ihned aplikovat a jsou maximálně funkční. Líbí se mi, že se celou tu hodinu a něco nezastavíme a ještě v únavě jdeme na sparing. A to je fakt maso se takhle vyšťavený ještě pořádně obracet.

Myslíte, že právě tento typ tréninků vám pomůže porazit Piráta?

Rozhodně. Cítím, jak se neustále rozvíjím a zlepšuji. Celá cesta mě jako bojovníka má svůj progres a myslím si, že je velmi důležitá i změna prostředí, kdy člověk může mít čistou hlavu a soustředit se pouze na výkon.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Piloval jste nějaké detaily?

Spíš jsem pracoval obecně na všem, protože Samuel je komplexní bojovník. Plus jsem pracoval na věcech, které mi fungují, ale ty teď nebudu prozrazovat, ty uvidíte v zápase. (směje se) Myslím si, že ho mám čím překvapit.

Piráta jste označil za sympaťáka. Stále to platí?

Samozřejmě, na tom se nic nezměnilo. Jen v tuto chvíli na něj už nahlížím jako na soupeře, ale stále má můj respekt. Jak už jsem zmiňoval někde dřív, jsem nerad, že s ním půjdu do zápasu, na druhou stranu... zájem o náš vzájemný zápas byl velký a myslím si, že momentálně mi dává největší smysl. A pravděpodobně i pro něj, jinak by na výzvu nepřistoupil. Potom při zápase půjde respekt na 15 minut stranou, ale po něm? Vše při starém, ať to dopadne jakkoli.

Dá se předpokládat, že vítěz vašeho duelu bude dalším vyzyvatelem na titulovou bitvu ve střední váze.

Je to tak. Nebo takhle... nevím, jak to má Ondra Novotný vymyšlené, ale dávalo by mi to smysl, aby se vítěz ve svém příštím zápase o titul utkal.

Pokud vyhrajete, koho byste chtěj v titulovém zápase raději? Kincla nebo Vémolu?

Asi Kincla. S Karlosem jsem se potkal na posledním kempu, trénovali jsme spolu a mám k němu větší sympatie, než k Patrikovi.

Myslíte, že Kincl by byl snažším soupeřem?

Naopak. Myslím, že by Kincl pro mě byl nepříjemnější. Všichni víme, že Karlos má zem a když se dostane do své pozice, je velice těžké se z toho dostat. Ostatně, sám jsem si to na tréninku mohl vyzkoušet. Patrik je naopak víc komplexní a může překvapit absolutně odkudkoli, je silný, technický, s Lohorém ukázal skvělý postoj.

Ve vašem duelu s Pirátem nebude ani jeden z vás v roli domácího bojovníka. Jaké myslíte, že budou na německé půdě ohlasy?

Nevím, jak to vnímá Samuel, ale je možné, že se budeme soustředit lépe díky tomu, že v hale nebude takový hukot a tlak z tribun jako obvykle. Byť věřím, že dost našich fanoušků přijede a podpoří nás.

V prvním duelu ve Frankfurtu jste jako nástupovku zvolil "Deutschland". Plánujete nějaké další německý hit, abyste navnadil publikum?

Rammsteiny mám fakt rád, bylo to pro mě poprvé v Německu a pokud mi to pomohlo získat sympatie německých fanoušků, tak jedině dobře. Ale pro tentokrát mám vybraný jiný song. Náš zápas s Pirátem pro mě má i osobní význam. Bylo mi zhruba 18-19 let, byl jsem v Nymburku, u takového toho typického komunistického trenéra a Samuel byl v té době v Oktagon výzvě a já si tehdy říkal „tyjo, to by bylo super dostat se jednou na jeho úroveň, zápasit s ním a dokázat to." A nevěřil jsem, že bych se mohl vypracovat takhle vysoko, spíš jsem o tom snil a najednou jsem tady. A z toho důvodu jsem si vybral Letokruhy od Traktoru.

Foto: Oktagon MMA Cheick Koné a Zdeněk Polívka během vážení před turnajem OKTAGON 33.Foto : Oktagon MMA

Koho plánujete vzít s sebou do Frankfurtu?

Určitě celý můj tým, pojede se mnou i Daniel Brunclík, můj kondiční trenér Martin Svoboda, pojede se podívat spousta kamarádů z gymu.

Ale všichni napjatě čekají, jestli nepadne ještě jedno jméno...