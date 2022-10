Mediální povinnosti, rozhovory, natáčení proma, medailonků a v neposlední řadě boj s váhou a závěrečné staredowny. To všechno je a bylo nezbytnou součástí turnajů polské organizace KSW. Čeští zástupci Michal Martínek, David Martiník a Petra Částková proto do Nového Sadce vyrazili již několik dnů předem, teď už na ně zbývá jen to nejdůležitější – boj.