A o co se vlastně jednalo? Sázkové kanceláře totiž 25. února shodně zaznamenaly podezřelé sázky v nezvykle vysokém objemu na výhru Borárose přesně ve druhém kole. Právě během druhé pětiminutovky zápas skutečně skončil (přesněji po pěti vteřinách) a nad regulérností zápasů se v následných hodinách vyrojily pořádné otazníky. Fanouškům přišlo podezřelé i to, že první kolo bylo víceméně bez snahy bojovníků zápas ukončit.

Jednat pochopitelně musela i partnerská organizace Oktagon MMA, pod kterou slovenský bojovník rovněž nastupuje. „S Tipsportem jsem o tom samozřejmě mluvil a jsou extrémně naštvaní. Tvrdí, že mají jednoznačné důkazy k tomu, že to bylo jednoznačně zfixlované. Moje otázka je, jak moc je ta vina Gáborova a jak moc se můžeme bavit o tom, že v jeho případném světě to vlastně vůbec chápe. Nevím, co předvede," řekl promotér a spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný.

S rychlou prací slovenského ranaře počítali i někteří fanoušci, kteří si troufli uzavřít i sázky na výhru v prvním kole v atraktivním kurzu 1,5. Vše navíc umocňoval i fakt, že ačkoli duel proběhl v domluvené váze do 88 kilogramů, Izraelec „podvážil" neuvěřitelných 7 kilogramů a na váhovém pultíku se objevila číslice 81.

„Ta vlna nas*anosti, protože naštvanost je málo, je u fanoušků tak velká, že to rozhodně nechceme ignorovat," přiznal Novotný a potvrdil, že Borárose až do vyšetření případu odstaví na vedlejší kolej. „Gábor Boráros v tuto chvíli oficiálně stažen ze zápasu v Liberci (15. dubna - pozn. red.). Podezření je tak velké, že to nemůžeme ignorovat. Stahujeme ho do té chvíle, dokud se ten incident nebo kauza nevyšetří," doplnil.

K ožehavé kauze se rozhodl vyjádřit i již zmíněný Boráros, který vše odmítá. „Bez ohledu na to, co se děje v kleci nebo mimo ní, se mě vždy snaží pošpinit (nepřející lidi) a vymýšlejí obrovské nesmysly! Je to můj poslední zápas, který jsem chtěl ukončit ve 3. kole, abych co nejvíc zápasil. Bohužel se ale soupeř ve 2. kole zranil a nemohl se postavit," reagoval s údivem první šampion Oktagon Výzvy.

