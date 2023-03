Z celkových osmi osmifinálových duelů byl Kozma vůbec největším favoritem na postup. Polský soupeř a šampion Lukasz Siwiec ale zaplněnou arénu překvapil, a dokonce nebyl daleko od senzace. Ve třetím kole například chytil soupeře do škrcení, které se na první dobrou zdálo těsně před odklepnutím.

„Měl to dobře chycené, ale už jsem cítil, že se utavuje a tahá to ze všech sil. Říkal jsem si, že ho nechám vyšťavit. Naštěstí byl už slabej. Kdyby to bylo v prvním kole, tak by to asi utáhl, ale naštěstí to bylo až ve třetím," líčí Kozma, kterého tradičně hnala za vítězstvím bouřlivá atmosféra.

David Kozma vyhrál, ale s výkonem spokojený nebyl. Do zápasu málem vůbec nenastoupilVideo : Sport.cz

Vyrovnaná bitva se nakonec rozhodovala v maličkostech. Třicetiletý český bojovník jí nakonec urval poměrem 2:1 na body. „Strašně se mi ulevilo. Nejsem ale spokojený se svým výkonem. Udělal jsem chybu, kde mi nasadil škrcení, které měl dobře chycené. Příště se to nesmí opakovat, musím se ponaučit z chyb," uvědomuje si.

Projekt Tipsport Gamechanger, kde vítěz inkasuje v přepočtu až 7 milionů korun, se málem obešel bez jeho účasti. „Nechci úplně konkretizovat, ale měl jsem nějaké zranění. To je ale v každé přípravě. Teď mě to ale omezilo. Bylo to namále. Měl jsem v plánu to odmávat, ale naštěstí jsem se rozhodl trénovat s omezením. Risknul jsem to a do zápasu jsem šel i takhle," popisuje trable.

Po zdolání polské překážky přichází další výzva. Kozma se totiž se zbylou sedmičkou postupujících do čtvrtfinále odebral k losování čtvrtfinálových dvojic, kde s číslem „8" už neměl na výběr. Jediným volným soupeřem totiž zůstal Francouz Alex Lohoré.

Překvapení! Maté Kertész na úvod pyramidy Tipsport Gamechanger prohrál, ukončil ho Němec GrabinskiVideo : Oktagon TV