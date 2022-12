Byla to jen otázka času a nyní má vše oficiální obrysy. Největší evropská bojová organizace KSW se po řadě spekulací dočká turnaje v České republice, kam zavítá v příštím roce. „Už nějakou dobu jsme chtěli zavítat do České republiky, ale na celý eventový průmysl stále dopadají covidové následky. Spousta míst po celém světě je obsazena z důvodu všech možných překládání akcí, ať už jde třeba o sportovní události, koncerty, různá představení a podobně," popisuje promotér KSW Martin Lewandowski.

„V loňském roce jsme měli příležitost uspořádat turnaj v České republice, ale nebylo to pro nás vhodné. Z různých důvodů nemá smysl takovou akci uspěchat a neudělat ji podle takových podmínek, jaké si my představujeme. Teď máme takovou možnost a je správný čas. Fanoušci uvidí to nejlepší, co KSW může nabídnout," věří Lewandowski.

Foto: KSW Promotér KSW Martin Lewandowski.Foto : KSW

Dějištěm galavečeru, který se uskuteční 25. února 2023, bude libercká Home Credit Arena. „Pro naší první akci jsme cítili, že Liberec je ideální místo. Do budoucna bychom se však mohli podívat do Ostravy, Prahy nebo třeba i do Brna," vyhlíží budoucnost vratislavský rodák. „Pro nás je to výborné místo, protože samotné město je skvělým trhem a má dobrou geografickou polohu. Jak směrem do Prahy, tak do Polska. I proto cítím, že to bude speciální akce, kde se polští a čeští fanoušci mohou potkat a společně si užít MMA," doufá jeden ze dvou spoluzakladatelů.

Na turnaji s pořadovým číslem 79 bude zápasit i řada českých bojovníků. Zatím jediným oficiálně potvrzeným bijcem je těžkotonážník Michal Martínek, kterého od účásti na premiérovém turnaji polské asociace v Česku neodradil ani kontroverzní výsledek ze zápasu s Danielem Omielanczukem.

„Vztahy spolu máme dobré, nebyla to jejich chyba. Naopak se KSW k tomu postavila stejně dobře jako vedení, takže není potřeba z toho dělat nějaké závěry. Polští fanoušci mi ukázali obrovskou podporu, měl jsem stovky soukromých zpráv. Tyhle věci se počítají," reagoval Martínek, jehož účast potvrdila i sama organizace.

„Michal Martínek bude zápasit na KSW 79 a jeho soupeře oznámíme v nejbližších dnech. Každopádně je to protivník, kterého on sám chtěl a bude to opravdu zajímavý boj," potvrdil uznávaný promotér.

Foto: KSW Český bojovník Michal Martínek má v KSW za sebou již dva duely.Foto : KSW

Zdaleka se ale nebude jednat o jediného českého bojovníka, který se v na severu Čech předvede. KSW bude čerpat i z dobrých vztahů s českou-slovenskou organizací RFA, která do hry vypustí další borce. „Pustili jsme více zápasníků. Dokonce jeden z nich bude dost možná jedním z hlavních zápasů," přiznal promotér RFA Boris Marhanský.

„Některé české bojovníky už máme v KSW pod smlouvou a pravděpodobně na této kartě budou zápasit. Stejně tak některé nové vzrušující tváře, pro které by se jednalo o něco mimořádného. Na oznámení dalších jmen si ale budeme muset ještě chvíli počkat," uvedl Lewandowski.

České publikum tak okusí další turnaj zahraniční organizace. „Očekávám podporu a určitě nebudu sám. Fanoušci si určitě tenhle turnaj užijí, je to historicky poprvé na našem území. Polští diváci se chovají velice férově, očekávám, že z toho vzejde něco pěkného," věří Martínek, který v polské organizaci má bilanci jedné výhry a jedné porážky.

„Jsem hrdý na to, že vidím, jak se tomuto sportu v Česku daří. Dělá mě to opravdu šťastným. MMA se věnuji opravdu dlouhou dobu a pamatuji si, kdy o něm nikdo nemluvil a bylo vnímáno jako podzemní sport. Možnost vidět, jak tato země přijímá MMA, je něco neuvěřitelného. Čeští fanoušci mi připomínají ty polské, jsou pro to stejně zapálení," netají nadšení Lewandowski.