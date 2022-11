Odpočinek? Ten u dvacetileté Terezy Bledé rozhodně nečekejte. Historicky druhá Češka v UFC nelenila ani po neúspěchu v populární show Dana White's Contender Series. „Nastartovalo mě to, jsem asi osm měsíců v kuse v plném tréninku bez přestávky. Těším se, až si trochu odpočinu. Po Contenderu jsem si nedovolila vzít pauzu, jenom týden jsem netrénovala, měla jsem sedřené nohy," vysvětlila Bledá.

Zisk kontraktu s nejslavnější bojovou organizací přesto přišel, Bledá tak začátkem listopadu odletěla do Las Vegas, kde se poprvé mezi elitou představí 19. listopadu. „Podpis beru jako úspěch, ale mnohem větší úspěch bude brát zápas, až ukážu, že tam skutečně patřím," má jasno dvacetiletý talent. „Je to UFC, teď přichází jen špička ženské divize a já se budu pomalu propracovávat na vrchol," doplnila.

Soupeřkou bude Brazilka Natalia Silvaová (13-5), která má debut v zápasnické Lize mistrů již úspěšně za sebou a při pohledu do její statistiky zaujme číslice 7 u počtu submisí. „Myslím si, že grappling nebude její nejsilnější stránkou. Fialový pásek je vysokej, ale minule jsem šla proti černému, což je horší riziko. Rozhodně jí nemám v plánu podceňovat, ale počítám s tím, že bude chtít být spíš v postoji," myslí si Bledá.

„Soupeřka je šikovná, trochu klame rekordem. Má sice několik ukončení na zemi, ale myslím si, že její největší zbraní bude postoj. Má skvělý pohyb, kope z každé pozice, hrozí high kicky a podobně," popisuje trenér André Reinders. „Myslím si, že nejtěžší úkol bude jí chytit. Na zemi by už měla dominovat i přesto, že soupeřka má ukončení na zemi, ale ne proti bojovnicím kvalit Terezy," je přesvědčen uznávaný kouč.

Bledá bude chtít zúročit nejen pernou přípravu, ale také nově nabrané zkušenosti. V Česku totiž pilovala formu i po boku talentované reprezentantky v zápase Adély Hanzlíčkové. „Oslovila jsem jí, jestli by se mnou nechtěla jednou týdně powrestlit. Je to skvělé, cítím se trochu jak při leteckém dni, ale jsou to ty nejoblíbenější tréninky. Je fajn si zawrestlit s holkou, která má sílu a je lepší než vy," neskrývá nadšená dvacetiletá kometa, jenž byla i na kempu u jedničky muší váhy UFC Manon Fiorotové.