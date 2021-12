Nečekaný konec kariéry! Bude rozloučení ve velkém stylu?

„Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jakým směrem se bude ubírat moje zápasnická kariéra. Dospěl jsem k tomu, že to bude poslední zápas v profesionální kariéře. Mám to spojené s věkem, s prací, s osobními prioritami, ale i kvůli výkonnosti. Ani v případě, kdyby se mi povedlo vyhrát, tak bych svůj názor nezměnil. Pro mě by to byla příjemná tečka na konec," nechal se slyšet Salčák, pro kterého se bude jednat o dvanáctý zápas mezi profesionály.

Na turnaji OKTAGON 29, který se uskuteční již 4. prosince v pevnosti Brna, se utká se samojským zápasníkem Al Matavaem. Ten je hned o deset let mladší a šestnáct centimetrů menší. I přesto je pro Salčáka velkou hrozbou.

„Byl v UFC Contenderu, takže zápasil o kontrakt v UFC. Na něm je ale specifické to, že není klasická střední váha. Je o šestnáct centimetrů menší než já, což by měla být moje výhoda. On je ale specifický v tom, že umí na všechny takhle vysoké soupeře. Vidím to 50 na 50. Něco mi ale říká, že to skončí buď v prvním kole, nebo to bude utahaný, náročný zápas, až do konce. Může se stát, že do toho vletí a trefí tu svojí dobrou zadní nebo já mu pošlu koleno. I proto jsme se v přípravě zaměřovali na optimální vzdálenost a kopy," vysvětlil Salčák pro Sport.cz

Ostravě to znovu nevyšlo. Ani tentokráte se tamní region nedočkal. Kvůli pandemické situaci byl OKTAGON 29 přesunut do pevnosti Brno, což Salčáka nepřekvapilo.

„Zhruba poslední tři týdny jsem měl takové svrbění, takže jsem se na to mentálně připravoval. Nijak mě to nešokovalo. Chápu, že to muselo přijít. V Brně jsem zápasil dva nebo tři zápasy a vždycky tam byla skvělá atmosféra. Ostravy je mi samozřejmě líto, ale co se dá dělat."

Souboj se sedmadvacetiletým Al Matavaem se uskuteční jako sedmý v pořadí, tedy na hlavní kartě, což je pro zápasníka vždycky vítaná záležitost.

„Samozřejmě si toho vážím, ale je to to poslední, co bych řešil. Formálně to pro mě není takový rozdíl, když bych měl zápasit jako prelims nebo na hlavní kartě. Pro mě je důležitý samotný zápas."

Foto: OKTAGON MMA Ondřej Raška (vlevo) porazil na turnaji OKTAGON 22 Pavla Salčáka.Foto : OKTAGON MMA

Do sobotního zápasu zbývá už jen několik dní, příprava zápasníků tak vrcholí a v nejbližších hodinách se bude ladit váha. „Cítím se dobře. Především z toho důvodu, že mám optimální váhu, kterou tak už nemusím řešit. Zbývá se jen odvodnit. Nevím, co bych dodal k tomu, jak lépe bych mohl být připravený. Samozřejmě, vždycky je možné cítit se o něco lépe," nechal se slyšet Salčák.

Sedmatřicetiletý bojovník je přitom známý tím, že je vegan. Tento životní styl mu ale v MMA nijak nepřekáží.