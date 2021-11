Těžké chvíle čekají také OKTAGON. Ten navíc hlásí další ztrátu

Brněnské pevnosti by to však vadit nemuselo. Ta disponuje kapacitou kolem 1000 osob a dá se tedy počítat s jejím maximálním kapacitním využitím. Už jen z tohoto důvodu se OKTAGON 29 přestěhoval z ostravské Ostravar Areny, která dosahovala kapacity až 12 500 diváků.

„Počítali jsme i s touto variantou, že může přijít. Musíme se tomu bohužel přizpůsobit. Každopádně turnaj se uskuteční, i kdyby to bylo úplně bez diváků. Zápasníci počítají s tím, že turnaj bude a my jim nemůžeme udělat to, abychom to úplně zrušili. Opatření stanovila maximální kapacitu 1000 lidí a to musíme respektovat. Počítáme s tím," znělo z úst promotéra Ondřeje Novotného pro Sport.cz