Nezastavuje. Česká bojovnice Martina Jindrová náročné zápasové tempo okoření dalším soubojem v kleci. V semifinále play-off organizace PFL ale narazí na soupeřku, která ještě nikdy předtím neprohrála - Američanku Kaylu Harrisonovou. Ta po právu budí respekt široko daleko. „Je výborná na zemi a je to tank, který tlačí. Když se rozběhne, tak vždycky hodí, něco jako Karlos Vémola," popisuje soupeřku trenér Petr Ondruš.

Její hlavní doménou je práce na zemi. A není se čemu divit. Harrisonová má na kontě pět ukončení na submisi, z toho všechny na páku na ruku. „Její největší slabina je postoj, stoprocentně je pomalejší. Když Martina udrží pohyb a vzdálenost, tak ji rychlými údery může natrefovat. Když se dobře trefí, tak to může ukončit," je přesvědčen Petr Kníže, druhý z trenérů.

A co by mohlo na paní neporaženou fungovat? Kopy! „Pracovali jsme primárně na nohách. Myslím si, že jsou rychlejší než ruce. Je to otázka, zda to vydrží celou dobu. Chceme, aby to bylo víc pohyblivé z hodně velké vzdálenosti. Pracovali jsme na tom, aby rychle reagovala a pracovala," vysvětluje taktiku Kníže.

Souboj s americkou ranařkou bude náročný i po psychické stránce. „Bude to zápas hodně i o hlavě, záleží, jestli Martina nebude ve stresu," ví veterán Kníže. „I když prohraje, tak na ní není vyvíjen žádný velký tlak. Jde proti dvojnásobné olympijské vítězce, je to někdo, kdo v podstatě nemá konkurenci. Když Martina prohraje, tak to není ostuda," pokračuje nový bojovník organizace RFA.

K šeku ve výši jednoho milionu dolarů a titulu šampinky zbývají poslední dva kroky. Jindrová by se tímto úspěchem zařadila na vysoký stupínek. „Kdyby se Martině povedlo PFL vyhrát, tak je to za mě trochu něco jako Jiří Procházka, když získal titul v Rizinu. Je to zhruba taková úroveň, možná o něco lepší," porovnává Ondruš.