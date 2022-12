Závěrečný finiš a může se jít na věc. Výprava kolem českého bojovníka se s ohledem na blížící se zápas v předchozích hodinách přestěhovala na UFC hotel, kde bude probíhat závěrečné ladění všech povinností. Podmínkou bude i tradiční splnění váhového limitu, což by pro Dvořáka neměl být žádný problém.

„Stačí mi jen trošičku a už jsme na odvodňovací váze. Díky tomu, že jsem i normálně celkem lehkej, tak pro mě váha není problém. Bude to úplně v pohodě, nemám z toho nejmenší strach," popisuje třicetiletý bojovník, který využívá krabičkové diety přímo od UFC institutu. „Jsou to jídla, která se vyrábí mně přímo na míru a s těmi trochu bojuji," přiznal Dvořák.

Nejen myslivec a střelec. Z Davida Dvořáka je také rybář a plánuje další velké věciVideo : Sport.cz

Aktuálně jeden ze čtyř českých zástupců v slavné organizaci se zpět do klece podívá po více než půl roce. „Cítím se skvěle. Vím, že jsme udělali obrovský kus práce. Spousta věcí se zase posunula dál. Teď už jenom do zblbnutí drilujeme věci, které pojedu v zápase. Neučím se nic nového, jen si to opakujeme furt dokola," prozradil zástupce muší váhy.

Společnost mu v Las Vegas dělá trochu jiná trenérská sestava, než tomu bylo během březnového zápasu s Brazilcem Matheusem Nicolauem. Jmenovitě to jsou tréninkový parťák a kuchař v jedné osobě Adam Vodehnal, americký wrestler Asher Frederick a trenér Jan Maršálek. Z původní sestavy tak chybí Patrik Kincl a Jan Stach.

„S Patrikem jsme si volali, nabízel mi, že když budu chtít, tak by dorazil. Sám jsem ale říkal, ať je v klidu doma, my to tady zvládneme," popisoval Dvořák absenci kamaráda a trenéra Patrika Kincla, který se původně připravoval na 30. prosinec, kdy se měl v odvetě utkat s Karlosem Vémolou. Z tohoto zápasu nakonec kvůli zdravotním problémům posledně jmenovaného sešlo.

Odhalení. Co by si nikdy nedal David Dvořák a raději by běhal nahý po náměstí?Video : Sport.cz

Dvořáka v kleci přivítá třináctka muší divize Angolan Manel Kape, který představuje hodně náročné sousto. „Očekávám tvrdý postoj. Nemůžu ale podcenit ani to, kdyby chtěl jít na zem, svazovat nebo mě chtít zkusit chytit do nějaké techniky. Na téhle úrovni nemůže člověk podcenit vůbec nic. Musím si jet svoji hru a dát si pozor na tu jeho," uvědomuje si český bojovník.

„On a Nicolau jsou asi dva největší soupeři, které jsem v kariéře měl. Nicolau je o level dál, je to chytrej zápasník. Manel Kape je o něco horší, ale rozhodně jeden z nejlepších, které jsem kdy měl," doplnil Dvořák, který si v předchozích dnech našel čas i na zpestření všedních dnů a vyrazil se mimo jiné podívat i na zápas hokejové NHL.