Nemá rád nudu a ve svém životě neustále hledá nové a nové výzvy. Jeden ze čtyř českých zástupců v nejprestižnější bojové organizaci UFC David Dvořák je mužem mnoha tváří. Ve volném čase se milerád vyhne tělocvičně a odreagování hledá úplně někde jinde. Pomáhá například kopat hroby, miluje sbírání starých zbraní, tráví čas na zahrádce nebo se rád převtělí do role myslivce.

„Záliba ve zbraních vznikla v době, kdy jsem byl ještě dítě. Dlouho jsem chtěl být voják nebo policajt, do toho jsem sledoval válečné filmy, dokumenty. Hodně jsem v tom žil, furt jsem studoval něco z historie. Není to úplně levná záležitost, navíc jsem jako teenager nemohl něco takového vlastnit. Bylo to těžké. Mám k tomu vztah až doteď, kdy se k tomu dostanu víc zblízka," přiblížil svůj koníček Dvořák.

To ale není zdaleka vše. Třicetiletý fighter nelenil ani v předešlých měsících, kdy měl po zranění volnější režim, a zaznamenal úspěchy mimo kariéru bojovníka. „Jak jsem měl delší volno, tak jsem si dodělal rybářský lístek a zbrojní průkaz, který jsem potřeboval. Mám za sebou i lovecké zkoušky. Plánoval jsem ještě pilotní licenci, byl jsem se i proletět, ale už jsem si říkal, že to nebudu přehánět. Nakonec jsem se na to vykašlal. Měl jsem ale čas na jiné věci, za což jsem rád," netají nadšení Dvořák, který se do svých 17 let věnoval vrcholovému šachu.

Vypnout od každodenních starostí mu například pomáhá již zmíněné rybaření. „Byl jsem třeba desetkrát patnáctkrát, z toho jsem chytil snad dvakrát. Desítky prosezených hodin a nic. To mi ale nevadí, jsem v přírodě a házím si. Chodí se mnou i přítelkyně," rozpovídal se bojovník muší divize, který má na svém kontě i několik úlovků.

„Moc velké úlovky to nebyly, spíš menší. Mám to tak, že všechno pouštím. Ani u myslivců nejsem lovec, spíš jsem rád s těmi lidmi, chodili jsme krmit. Ryby pouštím zpátky, nepotřebují mít trofeje. Když už fakt něco, tak na jídlo, ale zatím jsem si žádnou rybu nevzal. Nechodím na kapry, ale na dravce. Furt to házím," pokračoval s úsměvem.

Do budoucna se chystá ještě novinka. „Plánuju další velké věci. Do budoucna bych chtěl vstoupit do aktivních záloh a dál se věnovat těmhle věcem," překvapil český bojovník. „Mám rád taktické věci. Zbraně, tréninky boje v budovách nebo v lese, sebeobranu se zbraní a bez ní," dodal.