Mezi ně patří i český MMA bojovník David Dvořák, který kávu zkrátka nesnese. „Kafe je strašný. Jsou dvě věci, které opravdu nesnesu - kafe a šlehačku. Dát mi kafe se šlehačkou, tak jsem mrtvej," usmívá se rodák z Hradce Králové. „Věřím tomu, že chuť může být dobrá, ale ten smrad, to je neuvěřitelné. Ani nevím, jak bych to popsal," vysvětluje třicetiletý bojovník.

Jeden ze čtyř českých zástupců slavné bojové organizace UFC se paradoxně baví s jedním z největších kávových gurmánů Patrikem Kinclem. „Už mě asi třináct čtrnáct let přesvědčuje, že si jednou to kafe dám. Dal mi čuchnout k těm jeho všem nejlepším modelům, ale všechno je to stejné. Furt mi vysvětluje, jak je to jiné, ale já si k tomu jenom čichnu a už mě to nakopává. To ne," vysvětluje bývalý vrcholový hráč šachu.