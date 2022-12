Zatímco Dvořák svým podpisem stvrdil zápas již před několika měsíci, organizace UFC s oficialitou souboje čekala pořádně dlouhou dobu. „Naučil jsem to neřešit. Dokud to neoznámí, tak je mi to jedno. Já sám vím, koho mám, mám to podepsané dlouho dopředu. Ve finále, kdy to půjde ven, je mi jedno," vysvětluje Dvořák.

Třicetiletý rodák z Hradce na výběr neměl, UFC mu znovu nabídla jediného soupeře. „UFC nám dala jasně najevo, že ho musíme vzít, nikoho jiného nám nenabídnou. Bylo to stejné, jak s minulým soupeřem – buď podepište, nebo běžte pryč. Vzali jsme to. Pokud chci jít nahoru, tak je ve finále jedno, s kým jdu, stejně musím všechny porazit. Tenhle zápas mi dává smysl," líčí třicetiletý bojovník, který v kleci přivítá angolského bojovníka Manela Kapeho.

„Je to hodně silovej typ, nejede úplně nějaký šachy v zápase. Jede hodně na sílu, což může být jeho slabina. Když mu to nebude vycházet, tak hodně chybuje. Budu se ho snažit obelstít," prozradil Dvořák. Dvanáctka muší divize představuje hodně těžké sousto. „Pro mě osobně je to nejnepříjemnější soupeř. Nevidím tam jednoznačnou cestu, jak zápas vyhrát. Bude to muset být na všech frontách perfektní," popisuje trenér Jan Maršálek, který již tradičně nebude ve Vegas chybět.

V české výpravě bude tentokráte chybět trenérská dvojice ve složení Patrik Kincl a Jan Stach. „Patrik Kincl má před zápasem, takže nemůže a 20. prosince má manželka Honzy Stacha termín porodu," upřesňuje zástupce muší váhy. „Nebude to problém, nedá se nic dělat. Budu to muset nějak zvládnout, budu muset mít komplexnější přístup a suplovat Patrikovu roli," uvědomuje si Maršálek.

Dvořák se do zápasového kolotoče vrací po více než půl roce, od posledního fightu ho zužovaly zdravotní problémy. „Nejvíc mě trápilo koleno, kde jsem měl potrhané vazy. Měl jsem i těžší otřes mozku, který jsem také dlouho dával dokupy. Nechtěl jsem být jako spousta zápasníků, kteří jdou po zranění hned do zápasu. Já chci být zdravý i za deset let, nikam nespěchám, nepotřebuju zápasit pořád," přiznal český bojovník.