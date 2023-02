V závěru loňského roku to nevyšlo, nyní debutu polské KSW v České republice už nic nebrání. Téměř dvacet let stará organizace tak zasadí čerstvý prapor na nové území, kam přilákala i hrstku tamních bojovníků. Radost napěchovaným ochozům bude zcela jistě chtít udělat místní rodák a povoláním voják Dominik Humburger (5-0), který si zápasem na domácí půdě splní velký sen.

„Když jsem byl menší a chodil jsem do arény, tak jsem si říkal, že bych tam chtěl jednou zápasit. A je to tady. A ještě v největší organizaci v Evropě," vychutnává si jedinečný pocit sedmadvacetiletý Humburger, který se na turnaj KSW naladil již v průběhu týdne, kdy vhodil slavnostní buly před zápasem hokejového Liberce s pražskou Spartou.

Z avizovaného souboje se Srbem Nemanjou Nikoličem pár dny před turnajem sešlo, náhradním soupeřem tak bude Brazilec Jorge Bueno (8-1), kterého diváci mohou znát z působení v největší česko-slovenské MMA organizace Oktagonu MMA. „Jdu si to užít, žádnej stres. Určitě se přijde podívat celá rodina, kamarádi, kluci z kasáren. Všechno možné. Fakt se na to těším, bude to bomba," říká s radostí Humburger.