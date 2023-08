Martínek si tak vynahradí premiéru KSW na českém území, kam organizace poprvé zavítala letos v únoru, a sice do Liberce. Tehdy český bojovník, ač sám chtěl, nakonec nastoupit nemohl a turnaje se zúčastnil „pouze“ jako divák a expert ve studiu. Poraněná ruka, kterou bylo dokonce potřeba zašít, nyní konečně hlásí připravenost a kde jinde návrat uskutečnit, než právě na domácí půdě.

Jak je na tom Michal Martínek po tak dlouhé pauze?

Možná o trochu větší karfiol (ukazuje na ucho), možná trochu víc domlácený než minulý rok. Jinak furt ten samej týpek. Nemyslím si, že jsem se nějak moc změnil, možná mi trochu prořídla trvalá (smích). To je tak všechno, vše jinak při starém.

Nakonec to je pro vás nejdelší pauza, kterou jste v kariéře zažil…

Já už jsem byl v podstatě připraven třeba před 2-3 měsíci. Nakonec se to ale protáhlo kvůli tomu, že Darko Stošič, se kterým jsem měl jít na turnaji Colloseum 2, si nakonec vybral Štefana Vojčáka. Já už jsem v tom stejném termínu byl ready, jen se moje pauza prodloužila právě tím, že si Darko vybral Štefana.

Říkal jste, že se vrátíte silnější. V čem konkrétně?

Dozvěděli jsme se, že jsem měl mikroruptury v levé ruce. Měl jsem obrovské problémy a kolikrát jsem si to neuvědomoval. V našem sportu děláme, že nám nic není a všichni jsme přitom rozje*aní jako lego. Tak to je…Kluci v Polsku mi říkali, že když mojí levačku viděli, tak jsem jí musel tejpovat či chladit. Jsou to věci, které už nevnímám. Beru to jako výsledek těla po 29 letech sportu. Teď mi navíc bylo řečeno, že mám větší rozsah. Měl jsem trochu artrózy, nyní mám delší rozsah úderu a hlavně se už do něj můžu pořádně opřít, což jsem poslední rok a půl nemohl. Když jsem ho totiž trefil, tak jsem cítil, jako by tomu něco chybělo. Povědomě jsem tu ruku šetřil, teď už je to jinak.

S organizací KSW jste podepsal novou smlouvu. Co to pro vás znamená?

Podmínky se mi zvedly řádově o několik tisíc eur. Myslím v té základní části, kde jsou prize money, bonusy za ukončení před limitem či potenciální titulové zápasy. Když člověk vyhraje, tak mu ten základ na další zápas rapidně naroste. Když to půjde všechno podle plánu, tak se dostanu na hezké peníze, které jsou víceméně už teď. Nebylo tedy o čem.

Nepřipadaly v úvahu jiné evropské organizace?

KSW mi nabídlo jednoznačně největší podmínky. Já to ale hlavně beru po té sportovní stránce. Mám tu konkurenci. Jsou tu různorodí zápasníci s pestrým stylem. Mohu se víc obouchat a zase se o tom sportu něco víc naučit. Jsou tu jedničky svých zemích ve váhových kategorií. Myslím si, že tu bude ještě hodně zábavy (úsměv).

Můžete řádově říct, o kolik si polepšíte oproti dalším organizacím. Třeba Rusku nebo Česku?

V Rusku je to specifické. Jsou tam etablované peníze, když člověk vyhraje. Nedá se to úplně srovnávat…Já ale nechci moc tyhle čísla říkat, mám to ve smlouvě. Také to nemůžeme srovnat s Oktagonem, kde jsem se v roce 2019 zápasil a neměl jsem za sebou třeba pět zápasníků ze světové stovky či padesátky. Podmínky byly tehdy přímé úměře tomu, co jsem měl dostat. Vůbec tím nepohrdám. Člověk se ale nějakým způsobem vyvíjí a má nějaké nároky. A když člověk chce soupeře, jako jsou například Darko Stošič či Phil De Fries, tak musí být zaplacený natolik, aby mohl značnou část finanční stránky investovat do přípravy. To si žádá nějakou cenu. KSW mi se vším vyšlo vstříc jen s tím rozdílem, že chtějí exkluzivitu na celý svět.

Čeká vás Srb Darko Stošič, jednička těžké váhy. Bude to vzhledem k okolnostem nejtěžší soupeř?

To, že jdu do zápasu po roce, je mi celkem jedno. Za ta léta mám za sebou hromádku zápasů a vím, co do toho očekávat. Vím, jaký to je tlak a umím si to v hlavě připravit. Z mé strany tam žádná nervozita není, naopak. Jsem radši, když někomu můžu vzít to jeho. Je vysoko v rankingu, je po vítězném tažení proti Vojčákovi. Mám radši, když je to takhle a když jsem třeba outsider. Je to pro mě challenge.

Je plusem, že je to na domácí půdě v Třinci?

Byl jsem překvapený, protože jsem vůbec nevěděl, že to bude v Třinci. Podle mě to mlžili do poslední chvíle. Když to zveřejnili, tak jsem si říkal, že je to hezké a ještě k tomu jako hlavní zápas večera. To je třešnička na dortu. Pro mě je to obrovská prestiž, tuhle organizaci sleduju dlouhá léta a jsem za to hrozně rád. Teď se jen nezranit, udělat to všechno chytře a pak vypustit kladiva a jít si pro titul.

Bude to, co se týče fanoušků, ještě větší humbuk, než to bylo při nedávné premiéře KSW v Liberci?