Třicetiletý Paradeiser stihl během loňského roku tři zápasy, během kterých dvakrát vyhrál. Jediná porážka přišla v titulovém zápase proti Ivanu Buchingerovi. A případná odveta proti slovenskému šampionovi není vůbec daleko. Paradeiser ovšem bezpodmínečně musí zvládnout souboj s Belgičanem Losenem Keitou, který při svém prvním vystoupení v organizaci OKTAGON MMA předvedl fantastický výkon. Kdo se po sobotním zápase bude radovat ze zisku prozatímního titulu?

Je pár dnů do zápasu, jak se cítíte?

Cítím se velmi dobře. Dietu mám dva měsíce, takže mě ta váha celkem poslouchá a nejsou tam žádné extrémní čísla. Fyzicky se také cítím velmi dobře. Podstoupil jsem osmitýdenní kvalitní kemp a už se nemůžu dočkat zápasu.

A po psychické stránce?

Úplně stejně. Moc se na zápas těším, jsem namotivovaný a mám chuť zápasit. Jsem zápasník, který rád často zápasí, což se mi poslední dobou daří, i když jsem měl tedy minulý rok víc zranění. I tak jsem dokázal nastoupit do tří zápasů a těším se na ten další.

Zápasit budete o prozatímní titul. Považujete to za svůj nejdůležitější zápas kariéry?

Ano, beru to tak. Beru to i tak, že každý zápas, který mě čeká, je pro mě ten nejdůležitější. Za život uděláte zhruba čtyřicet zápasů, každý je proto velmi důležitý. Tenhle je o to víc, protože je titulový.

Jak se zápas mezi vámi a Keitou upekl?

Volal jsem svému manažerovi a trenérovi, který to dal vědět promotérům OKTAGONu. Začalo se to řešit a za nějaké dva týdny to bylo potvrzené.

Nejprve to měl být klasický zápas, pak se dohodlo, že to bude o prozatímní titul. Jak k tomu vlastně došlo?

Na začátku domlouvání zápasu jsem si myslel, že to bude o prozatímní titul. Byl jsem dvojka váhy, Brichta odešel pryč, tak jsem se automaticky posunul na první místo. Keita zároveň porazil trojku, takže se dostal na druhé místo. Nikdo lepší v divizi teď není. Už jen kvůli tomu jsem si myslel, že by to mohli dát o ten prozatímní titul. Když to nedali, tak jsem s tím byl v pohodě. Vítěz by totiž šel i tak na Buchingera. V půlce kempu mě ale překvapilo, když řekli, že to nakonec bude o prozatímní titul.

Musel jste kvůli tomu v přípravě změnit některé věci?

Určitě ano, budeme totiž zápasit na pět kol a v přípravě to změnilo hodně věcí. Nemyslím si ale, že to dojde do pátého kola. Podle mě to skončí dřív. I tak je ale dobré být připraven na vše.

Když se ale vrátím k vašemu budoucímu soupeři, co na něj říkáte?

Je mladý. Určitě je velmi dynamický a sebevědomý. To vše ale má i nějaké i své zápory. Když se mu třeba přestane ve druhém nebo třetím kole dařit, tak půjde psychicky dolu. To je šance pro mě, abych převzal otěže zápasu.

Proč jste ho vlastně vyzval?

Po zápase s Karolem Ryšavým ukázal velmi kvalitní výkon. Chci zápasit s nejlepšími a je to pro mě extra motivace bojovat s tak kvalitním zápasníkem. Každý zápas s tak kvalitním zápasníkem posune i vás. Mám obrovskou motivaci ho porazit a těším se na to.

Foto: OKTAGON MMA Ronald Paradeiser zvítězil na turnaji OKTAGON 25 nad Ardou Adasem.Foto : OKTAGON MMA

Keita většinu zápasů vyhrál v prvním kole. Vy jste naopak zkušenější, co se týče delších zápasů.

To je fakt. Každopádně v prvním kole nechci vyčkávat, musím do něj vletět v přesně takovém tempu, jako do něj vletí on. To, že mám zkušenosti s delšími zápasy je sice výhoda, ale zas Keita má velmi dobré první kola. Musím se připravit na každou vteřinu zápasu. Rozhodně si nesmím dovolit nic podcenit.

Navíc ani jednou ve své profesionální kariéře neprohrál. Bude to pro vás velká výzva?

Keita neprohrál ani v amatérech, takže je celkově neporažený zápasník. Ve svých zápasech je dominantní a jsem zvědavý, co předvede proti mně. Pro mě to každopádně je velká výzva. Věřím si, do přípravy jsem dal vše a doufám, že se to v zápase ukáže.

Neskutečná smršť. Losene Keita se s Karolem Ryšavým nepáral a vystřihl vítězný tanecVideo : Oktagon TV

Jak podle vás zápas dopadne?

Mám tušení, že to ukončím na nějakou submisi. Klidně to ale může skončit na KO nebo TKO. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně rád budu za jakoukoliv výhru. Je to důležitý zápas, půjdeme o prozatímní titul a snad se mi ho povede urvat.

Je pro vás příjemná zpráva, že se bude zápasit ve vyprodané hale, kde bude 10 000 lidí?

Dva roky jsem zápasil v pevnosti Brno, kde byla kapacita maximálně 1000 lidí. Bude to pro mě tedy velký rozdíl. Po dlouhé době budu konečně zápasit před vyprodanou arénou a hrozně se na to těším. V O2 Areně jsem naposledy zápasil před třemi lety proti Azizovi a už se nemůžu dočkat na tu báječnou atmosféru.

Sice se bude zápasit v Česku, i tak byste měl mít velkou diváckou podporu. Vnímáte to podobně?