Jak se cítíte po fyzické a psychické stránce?

Fyzicky se cítím velmi dobře. Psychicky už o něco hůř, protože začíná práce s vodou, budu muset pomalu odvodňovat. Zároveň dám ze stravy pryč sacharidy, pak je tělo trochu smutné. I tak vím, co je třeba udělat. V životě nejdou dělat jen věci, které jsou příjemné, ale jsou potřeba i ty, které jsou správné a potřebné. Teď je čas právě na ně.

Zápasit budete o pás střední váhy. Považujete to za svůj nejdůležitější zápas kariéry?

Každý zápas, do kterého člověk nastupuje, tak je pro něj v danou chvíli ten nejdůležitější. Pro mě je obhajoba pásu priorita.

Naposledy jste prohrál před třemi lety. V čem se Pirát od té doby změnil?

Naposledy jsem sice prohrál před třemi lety, ale nemyslím si, že bych se nějak extra od té doby změnil. Co se ale týče zápasové stránky, tak jsem podle mě vyspělejší a zkušenější. Mám za sebou hodiny sparingů a cestoval jsem po různých kempech a podobně. To je asi to hlavní, v čem jsem se podle mě změnil.

Připouštíte si i fakt, že byste mohl nyní prohrát?

V žádném případě. Pořád trénuju, makám, všechno dělám na sto procent, abych na konci mohl slavit vítězství. Na prohru vůbec nemyslím, v hlavě mám pouze okamžik, kdy mi po zápase půjde ruka nahoru.

Vaším soupeřem bude Patrik Kincl. Jak byste ho popsal?

Jako zápasník je šikovný, zkušený, ostřílený. V MMA se pohybuje o hodně déle než já a rozhodně je to pro mě kvalitní soupeř. Co se týče osobní stránky, tak je to pro mě prašivý potkan. Opět ukázal to, co ukazuje již delší dobu. Tu svojí tvář, bezpáteřák poje*aný. Co víc, na to říct.

Původně jste měl zápasit s Karlosem Vémolou, který se zranil. Je pro vás Kincl přijatelnější soupeř?

Neřekl bych. Každý soupeř a zápas je jiný. Karlos má jednu silnou stránku, Kincl je všestrannější, komplexnější bojovník. Nedokážu to tedy posoudit. Pro mě je to pouze další soupeř v pořadí, na kterého jsem se pořádně připravil a těším se, až si to v kleci rozdáme. Tam se ukáže, kdo má co v arzenálu a kdo bude úspěšnější.

Již několik týdnů před zápasem se rozjel poměrně ostrý trash-talk. Je to podle vás povinnost u každého důležitého zápasu?

Myslím si, že je povinností každého velkého zápasu dělat trashtalk. Já jsem o to ale neměl ani zájem, protože jsem to nepotřeboval. On ze své pozice se ale do mě začal navážet, říkal, co mám a nemám dělat a soudil, zda jsem po lidské stránce dobrý člověk. Z jeho pozice by měl spíš držet hubu. Musel jsem na to zareagovat přísnou argumentací plnou faktů a potom se to uklidnilo. Na ty fakta neměl co říct, zalezl do díry, odkud kouká jako sova.

Takže ani po zápase z vás "přátelé" nebudou?

Po zápase určitě kamarádi nebudeme, to určitě nepůjde. Ani si to nedokážu představit, že by to tak bylo.

Zápasit se bude v O2 Areně, kde bude zhruba 10 tisíc fanoušků. Jaké z toho máte pocity?

Deset tisíc lidí není pro mě zase tak ohromující počet. Nastupoval jsem i v Bratislavě, v Ostravě, na Štvanici, kde bylo podobně lidí. Každopádně se na to těším, je pak skvělá atmosféra. Lidé tomu dávají tu pomyslnou třešničku na dortu, je super, když je tam od nich ta zpětná vazba a oni si to tak mohou užít i naživo. Je úplně něco jiného to sledovat naživo, než když to člověk sleduje na počítači nebo v televizi. Doufám, že přijde co nejvíc lidí. Bude brutální atmosféra, těším se na to.

Kincl tím pádem bude mít výhodu domácího prostředí. Vnímáte to stejně?

Sice bude mít na papíře výhodu domácího prostředí, ale nemyslím si, že to bude až taková výrazná převaha. Mám kolem sebe velmi dobré a věrné fanoušky, kteří se mnou cestují po každém turnaji. Věřím, že i v Praze mám svojí fanouškovskou základnu, která mě v zápase podpoří. I proto necítím, že bych měl být na nějakém nepřátelském území. Právě naopak.

Větší tlak ale bude pravděpodobně na soupeře. Vyhovuje vám taková pozice?