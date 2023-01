Po zkušenostech z boxerského světa totiž přijde na řadu i často diskutované MMA, ke kterému se Paul uchýlí po podepsání víceleté smlouvy se zámořskou organizací PFL, kde by podle dostupných informací měl působit v nově založené divizi tzv. super zápasů. V letošním roce by se měly uskutečnit hned dva turnaje a bojovníci mají přislíbeno, že si rozdělí nejméně 50% ze zisku z prodaných PPV přenosů.

Signed, Sealed, Delivered. Welcome to the Professional Fighters League @jakepaul pic.twitter.com/pgMDUprK6S

„Vím, že je to těžký sport, ale když to dokážu v boxu, zvládnu to i v MMA," řekl Paul. „Podepsal jsem smlouvu s PFL, s nejrychleji rostoucí sportovní organizací světa. Zároveň se stávám hlavní tváří nově vznikajícího projektu divize PPV Super Fight, kde si bojovníci rozdělí až polovinu tržeb za PPV přenosy. Nastolíme tím rovné podmínky 50:50," pokračoval s tím, že by dokonce měl získat v organizaci majetkový podíl.