Od tisíců až k milionům. Nezlomný válečník si jde za snem, kolotoč peněz se roztáčí

Není na co čekat. Velkolepý projekt s názvem Tipsport Gamechanger, kde vítěz získá v přepočtu až 7 milionů korun a v Evropě nemá obdoby, je konečně tady. V osudí je šestnáct zápasníků ze třinácti různých zemí, přičemž český prapor nakonec jako jeden ze dvou bojovníků ponese David Kozma, který si sám moc dobře uvědomuje, co všechno je ve hře. „Vyhrát to by znamenalo fakt hodně,“ popisuje bývalý šampion veltrové divize, který bude nastupovat v milované Ostravě s tradičním růžovým účesem.

Za svůj první zápas dostal 3000 Kč, teď je David Kozma favoritem v milionové pyramiděVideo : Sport.cz

Článek V prosinci došlo k slavnostnímu oznámení, o necelé tři měsíce později jsou tu první osmifinálové zápasy milionového projektu Tipsport Gamechanger. A právě vysoké finanční obnosy jsou pro zápasníky velkým lákadlem, jde tu ale o mnohem víc. Ve hře je prestiž a touha stát se prvním výhercem pyramidového systému turnaje. Taková nabídka se zkrátka neodmítá. O tento balík všech různých odměn bude za českou stranu usilovat David Kozma, který ještě na konci loňského roku hrdě hýčkal titul šampiona veltrové váhy, o který po boji s Brazilcem Kaikem Britem po čtyřletém kralování nakonec přišel. Z náhradníka ve hře o miliony. Andrej Kalašnik střídá v pyramidě Gruzince GogoladzehoVideo : Sport.cz „Myslím si, že mě to po té porážce víc nakoplo a já jsem v Ostravě vždycky odhodlaný vyhrát. Cítím se dobře. Jsem ve skvělé formě, tak snad to také předvedu," srší odhodláním Kozma, kterého s českou vlajkou nově doplní Andrej Kalašnik, jenž se dočkal pozvánky mezi vybranou šestnáctku poté, co Gruzínec Amiran Gogoladze nesplnil váhový limit o více než čtyři kilogramy. Dlouholetý král loni v prosinci padl, nyní má jinou motivaci. „Hodně velká motivace jsou ty peníze, ale jde také o tu sportovní prestiž. Je tu 16 skvělých zápasníků a každý může porazit každého. Vyhrát to, by znamenalo fakt hodně," pokračuje rodák z Karviné, který se na cestě za samotným vrcholem může "těšit" i z neúčasti největšího favorita na celkové vítězství Brita Johna Hathawaye, který se zranil při zdánlivě banální činnosti - běhání. V pyramidě se mimo jiné neobjeví ani šampioni Patrik Kincl či Kaik Brito. Osmifinálovým soustem bude polský šampion Lukasz Siwiec, který je vůbec největším outsiderem ostravských bojů. A možná i proto se očekává, že Kozma podruhé v nejtvrdším městě republiky neprohraje a směle bude vyhlížet soupeře pro čtvrtfinále. „Teď nevím, koho bych si přál a budu nad tím přemýšlet až po zápase. Samozřejmě by se nějak rozhodovalo, kdo mi víc sedí takticky, stylově a tak," přemýšlí. Pořádně to vřelo! Keitu a Sanikidzeho museli od sebe několikrát odtrhávat. Opravdu se nemají rádiVideo : Sport.cz Tak či onak, na peníze si sáhne kompletní šestnáctka bojovníků. Bezesporu největší obnos ale do pomyslného kufříku vyfasuje výherce, na kterého je připraveno v přepočtu až 7 milionů korun. Pro Kozmu před několika lety něco zdánlivě nemyslitelného. „Za první zápas jsem měl tři tisíce korun. Ty částky na začátku byly podobné. Třeba pět nebo deset tisíc. Co jsem v Oktagonu šampion, tak ty platy vzrostly mnohonásobně," přibližuje pokrok. Právě třicetiletý český bijec je z hlediska sázkových kanceláří vůbec největším favoritem na celkové vítězství. Druhým v pořadí je Dán Louis Glismann, který je žebříčkově vůbec nejlepším bojovníkem v pyramidě. Největší kurzy jsou naopak vypsány na Španěla Tata Primeru a Nizozemce Melvina Van Suijdama. I na papírového outsidera se ale může usmát štěstí.