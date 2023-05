Ondřej Novotný (spoluzakladatel organizace Oktagon MMA)

Tyhle odpovědi nenávidím. Mám to 50:50. První poločas je pro Patrika, a ten druhý spíš pro Karlose. Kincl by postupem času měl umdlévat víc než Karlos. Ale ne v momentě, kdy ho nahulí. Když se mu to povede, tak by ho měl doťuknout. Je to jeho memento z prvního zápasu. Podle mě Patrik musí mít lepší první dvě kola, aby mohl vyhrát. A jestli je to největší zápas, co tu kdy byl? Zápas století byl česko-slovenský zápas, ale Attila v té době určitě nebyl tam, kde je Patrik. Oba jsou v první světové padesátce. Největší je to v tom, že se potkávají dva borci, kteří by mohli zářit kdekoli jinde. Absolutní světová špička.

Attila Végh (Oktagon MMA)

Každý zápas s Karlosem je na 50:50. Patrik s ním už ale zápasil, ví, co ho bude čekat a podle toho se na to připraví. Je to pro něj velké plus. Na druhou stranu i Karlos moc dobře ví, kde má Patrik silné a slabé stránky. Od jejich prvního zápasu ale utekla dlouhá doba a myslím si, že Kincl ušel obrovský kus cesty. Rozhodně to bude zajímavý zápas, šance vidím naprosto vyrovnaně.

David Kozma (Oktagon MMA)

Vidím to 50:50, a proto se na ten zápas těším. Nevím, kdo vyhraje, ale jsem zvědavý. Každopádně jsem KinclArmy. Karlosovy zbraně jednoznačně jsou síla a hlava. Psychiku má fakt brutální. U Kincla je to technika, fyzička a spousta dalších věcí. Od posledního zápasu udělal strašný pokrok, hlavně přibral na váze. Pro Karlose bude těžké ho házet. Hodí ho, ale neumím si představit, že by ho házel 25 minut.

Poslední pohled z očí do očí. Staredown mezi Karlosem Vémolou a Patrikem KinclemVideo : Sport.cz

Matěj Peňáz (Oktagon MMA)

Vítěze nedokážu odhadnout. Pro mě je to absolutně vyrovnané. Karlos má svou dominantní stránku, kterou je boj na zemi a grappling. Dokáže soupeře držet pod sebou. Patrik je naopak komplexnější zápasník a pro Karlose to bude jeden z nejtěžších soupeřů, které za poslední dobu měl. Patrik je totiž na zemi taky velmi dobrý. Je to vyrovnané, jen má každý trochu jiný zbraně.

Machmud Muradov (UFC)

Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas. Karlos má takové výzvy rád. Líbí se mu ten tlak a víc ho to motivuje. Musím ale říct, že Karlos šel hodně nahoru. Ale uvidíme, co bude v zápase. Každopádně mu věřím. Umí s váhou a 84 je prostě jeho.

Martin Buday (UFC)

Osobně věřím Patrikovi. Je ale těžké říct, jak to bude vypadat. Bude záležet, kdo si prosadí svojí hru. U Karlose víme, co to bude. Bude záležet, jak se s tím Patrik popasuje. Každopádně si myslím, že přijde ukončení a nebude to na body. Oba dva jsou zápasníci na vysoké úrovni. Sám jsem zvědavý.

Miroslav Brož (Oktagon MMA)

Patrik je tím zápasem posedlý a jediné, co ho může ohrozit, je hlava. Kvůli tomuhle zápasu obětoval všechno. Když ale řeknu pravdu, tak první tréninky s ním jsem byl fakt bitej. Nebyla to sranda. Když vás někdo přejíždí v něčem, v čem jste si mysleli, že jste nejlepší, je to těžké. I pro mé ego. Pak už se to ale zlepšovalo. Je prostě dobrej. To je názor nás všech, co jsme s ním spárovali. Za svojí kariéru jsem nespároval s nikým lepším než je on.

Největší martýrium je za nimi. Karlos Vémola i Patrik Kincl navážili. Velké bitvě nic nestojí v cestěVideo : Sport.cz

Matouš Kohout (Oktagon MMA)

Jsem tým Kincl. I já si myslím, že vyhraje. Proto vím, jak se ve všech aspektech boje zlepšil. Pamatuji si doby, kdy se mnou nechtěl být v postoji a raději mě dával na zem. Teď už je to naopak, přebíjí mě v postoji. Je to extrémně komplexní bojovník. Myslím si, že na něj Vémola nic nevymyslí.

Zdeněk Polívka (Oktagon MMA)

Favorita nemám, i když bych to víc přál Patrikovi. Hodně se zlepšil, co se týče síly. Hlavní Vémolova zbraň už proto nebude zas tak dominantní.

Martin Karaivanov (trenér nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházky)