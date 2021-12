Odveta s Vémolou? Zápas byl těsně před odklepnutím

V kleci se naposledy představil více než dvěma lety. Od té doby se do zápasení v MMA nikterak netlačí a jedná s klidnou hlavou.

„Lidé čekají, kdy budu mít zápas v MMA. Velmi dobře si ale pamatuji, když jsem prohrál, tak mi říkali, proč půjdu s Vémolou, proč budu dál zápasit, když jsem vyhrál Bellator. Ponaučení z toho je, že budu zápasit, když já sám budu chtít. Teď mám úplně jinak nastavenou hlavu, už v kariéře nechci dokázat nic velkého, třeba UFC. Motivace je dotáhnout co nejdále své svěřence," prozradil slovenský zápasník své ambice.

Stále se však řeší odveta s Karlosem Vémolou. Terminátor se totiž stále nesmířil s porážkou. „Už jsme se párkrát setkali ohledně odvety s Karlosem. Já ten zápas nepotřebuji. Ale pokud ho chtějí mít, tak když se dohodneme na podmínkách, tak můžeme jít do toho. Řeknu to narovinu. Je to jen o penězích," naznačil bývalý šampion Bellatoru.