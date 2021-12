Prokletý zápas? OKTAGON přišel o pikantní trhák

„I když byl odhodlaný jít daleko přes práh bolesti, nejde to. Zraněné koleno, na které se nabalily i žebra a nakonec vazy, Vlastovi nedovolí do zápasu s Matějem Peňázem nastoupit. Pro Matěje sháníme náhradu a budeme vás co nejdřív informovat," zní vyjádření organizace OKTAGON MMA na sociální síti.

Oba zápasníci se přitom poprvé měli utkat již na Oktagonu Underground, avšak ze zdravotních problémů do zápasu pro změnu nenastoupil Matěj Peňáz. Promotérům Oktagtonu se ale povedlo najít náhradní termín, kterým měl být 30. prosinec letošního roku. Ani tentokráte se diváci tohoto souboje nedočkají. Zranění pro změnu hlásí slovenský bijec.

„Lidé mojí, vždy jsem si byl jistý, že mně se to nestane. Prostě jsem vždy šel přes všechny zranění, bolesti, nemoci. Všechno super začalo a pak se to rozsypalo. Tři měsíce těžké přípravy, dva kempy v zahraniční, hodně času, financí, a nakonec mi tělo dalo najevo, že má dost," informoval Čepo na svých sociálních sítích.

Čepo se přitom se zdravotními problémy potýkal již několik týdnů dozadu. „Začalo to před třemi týdny, kdy jsme natáčeli s Oktagonem přípravu. Při zápase mi Pirátík (Samuel Krištofič - pozn. red.) udělal záběr na nohu a najednou prasklo koleno na celou halu. Hned jsme šli na magnetickou rezonanci, která ukázala, že zadní menisky a vazy jsou potrhané. Řekl jsem si, že do zápasu půjdu i tak. Tři týdny jsme to řešili, zlepšovalo se to. Na dalším kempu jsem na sparingu udělal dynamický úhyb a najednou něco popraskalo na žebrech," nastínil Čepo své zdravotní problémy.