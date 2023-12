Kincla čeká klidový režim. Dle zpráv z týmu snad nebude muset podstoupit operaci. „Stalo se to při tréninku. Jak už to bývá, jelo se poslední kolo. V pátek jsem měl náročnější sparingy, více kol. Pak jsem šel v sobotu, šel jsem do posledního kola lehce unavený a při nástupu do hodu jsem schytal koleno,“ uvedl Kincl pro server kaocko.cz.