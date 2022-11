Ve středu odpoledne odlet z Prahy, o několik hodin později mezizastávka v New Yorku, kam český šampion Jiří Procházka směřoval kvůli médiím. „V New Yorku mě čekají s Gloverem Teixeirou mediální povinnosti a bude to navazovat na sobotní turnaj UFC 281. Na galavečer zůstávat nebudu, protože hned poletíme do Las Vegas," přiblížil Procházka ještě před odletem z Prahy.

Třicetiletého samuraje tak po povinnostech v New Yorku bude čekat let do Las Vegas, kde bude ladit detaily až do vysoce očekávané odvety, ke které dojde za čtyři týdny. „Vegas mám spojené s dobrými vzpomínkami, vítězstvím, a teď to nebude jinak," má jasno Procházka.