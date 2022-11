„Ve středu mě v New Yorku čekají s Gloverem Teixeirou mediální povinnosti a bude to navazovat na sobotní turnaj UFC 281. Otočím se na média, na galavečer zůstávat nebudu, protože hned poletíme do Las Vegas, kde budeme poslední tři týdny dokončovat přípravu. Pak fight week a jdeme na to," přiblížil Procházka plány pro nadcházející období.