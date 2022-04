Píše se rok 2018. Tehdy nadějný zápasník Michal Kotalík na diskotéce bránil svojí přítelkyni, což se mu stalo osudným. Dostal se totiž do pěstního konfliktu s neznámým mužem, který měl po incidentu trvalé následky. O několik měsíců později zazvonila u Kotalíka policie, načež byl odsouzen na čtyři roky. Část trestu mu ovšem byla za dobré chování odpuštěna a nyní již sedmadvacetiletý bijec se na konci roku 2021 dostal zpět z vězení.

„Až do té doby jsem se považoval za neprůstřelného. Říkal jsem si, že se mi nic extra stát nemůže, ani soud jsem nebral vážně. Najednou jsem všechno schytal ve dvou měsících, kdy jsem dostal všechny rány od života, co šly. Už chápu, že to není žádná sranda," říká se vší vážností Kotalík.