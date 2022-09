„Chci vyhrát a získat smlouvu, to je jediné, co mě zajímá," má jasno potetovaná bojovnice, která s trenérským týmem odletěla do Las Vegas již 21. srpna. Také Bledá se tak musela popasovat s náročnými tamními podmínkami, neboť ve městě hazardu panují teploty přesahující 40° C. Časový posun je pro změnu -9 hodin.