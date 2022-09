Devítiměsíční pauza od zápasení nebude žádnou překážkou. „Je to zápasový typ, miluje to. Těší se, stačí se podívat na její nástupy a těší se, až tam bude. Motivuje ji to," popisuje trenér Reinders a zároveň dodává. „Její hlava pracuje strašně pozitivně, je to jedna z nejsilnějších stránek," prozradil bývalý zápasník.