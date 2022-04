Souboj Václava Mikuláška s Tomášem „Bolo" Melišem má již třetí termín, v předchozích dvou případech k zápasu nedošlo. Nejprve prvně jmenovaného zradil zánět v podpaží, poté pád ze schodů. Nyní se zdá být vše na dobré cestě. Bývalí kamarádi si tak osobní spor budou moci vyřešit v kleci a pochopitelně se jedna o ostře sledovanou záležitost.

„Chci si to hlavně užít a chci mu něco udělat, to bude pro mě to největší vítězství. Tomáš je typ člověka, co příjímá rány a snaží se smát. Já ho chci trefit tak, aby se nesmál, aby věděl, jak to bolí," nastínil Mikulášek.

Nyní se vzájemná bitva narýsovala na 9. duben do Ostravy. Nejen zápasníci proto doufají, že k zápasu konečně dojde. „Nic s tím neudělám, bohužel. Když to tak má být, tak to tak má být. Člověk se zraní, může se stát cokoliv, může přijít nějaké opatření například," vysvětluje rodák z Ostravy.

Baba Jaga, jak se Mikuláškovi přezdívá, aktuálně ladí váhu na zápas, nic jednoduchého to ale není. „Váha je pro mě horor, asi nejhorší shazování, co jsem v kariéře dělal. Cítím, že i tělo nechce, nemá z čeho brát. Měl jsem 4 dny, kdy jsem měl sacharidy na nule, což je pro tělo to nejhorší. Bohužel no, musel jsem," nastínil třiatřicetiletý fighter.