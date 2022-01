Andrade se však musela popasovat i s nepříjemnostmi. Několik odvážných fotek uniklo na internet, ona přesto zůstala klidná. "Nebyla jsem naštvaná, protože jsem tušila, že to může přijít. Viděla jsem, že se to stalo i jiným lidem. Všechno jsem dělala s vědomím, že to unikne na internet. Fotografie byly pouze pro jednoho člověka, ale když neznáte jeho povahu, tak se to může stát. Byla to poučná zkušenost. Teď dělám fotky těm správným lidem a správným způsobem," konstatovala.

„Je to otravné. Ano, ženy mají OnlyFans a co jako? Možná chtějí pozornost. Možná chtějí nějaký ten dolar. Možná chtějí ukázat své ženství, jak jsou nádherné. Není naším úkolem za to někoho soudit. Nikdo z nás není bezchybný a měla by sis pořádně rozmyslet, než začneš kopat kolem sebe. Co takhle místo kritizování říct prostě a jednoduše, že tohle není nic pro mě?" pustila se Avila do kolegyně.