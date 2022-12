„Nejvíc mě trápilo koleno, kde jsem měl potrhané vazy. Měl jsem i těžší otřes mozku, který jsem také dlouho dával dokupy. Nechtěl jsem být jako spousta zápasníků, kteří jdou po zranění hned do zápasu. Já chci být zdravý i za deset let, nikam nespěchám, nepotřebuju zápasit pořád," přiznal český bojovník.

Teď už je ale vše v pořádku a Dvořák posledních čtrnáct dnů znovu tráví v Las Vegas, kde ho již v sobotu 17. prosince čeká Angolan Manel Kape. „Je to hodně silovej typ, nejede úplně nějaký šachy v zápase. Jede hodně na sílu, což může být jeho slabina. Když mu to nebude vycházet, tak hodně chybuje. Budu se ho snažit obelstít," prozradil Dvořák, kterému tentokráte v USA chybí trenérská dvojice Patrik Kincl a Jan Stach.

„Očekávám tvrdý postoj. Nemůžu ale podcenit ani to, kdyby chtěl jít na zem, svazovat nebo mě chtít zkusit chytit do nějaké techniky. Na téhle úrovni nemůže člověk podcenit vůbec nic. Musím si jet svoji hru a dát si pozor na tu jeho," doplnil Dvořák na adresu třináctky muší divize.

Bude se tedy jednat o zápas s hůře postaveným, českému bojovníkovi totiž patří devátá pozice. UFC mu přesto nabídla jediného soupeře. „UFC nám dala jasně najevo, že ho musíme vzít, nikoho jiného nám nenabídnou. Bylo to stejné jako s minulým soupeřem – buď podepište, nebo běžte pryč. Vzali jsme to. Pokud chci jít nahoru, tak je ve finále jedno, s kým jdu, stejně musím všechny porazit. Tenhle zápas mi dává smysl," líčí třicetiletý válečník.

Pro Dvořáka se bude i popáté jednat o zápas na prelims kartě, do akce půjde jako druhý v pořadí. „Bylo by super být na hlavní kartě, ale nejsme tam. Je jenom na mně, jaké udělám výsledky. Pokud tam chci být, tak musím udělat co nejlepší výsledky a propracovat se tam. Protekcí se tam rozhodně nedostanu, musím jenom vyhrávat," uvědomuje si český ranař, který půjde do akce v sobotu 17. listopadu zhruba kolem 22:30 SEČ. Turnaj živě vysílá stanice Premier Sport.