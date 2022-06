Ruská vojenská invaze na Ukrajinu výrazně zasáhla i do sportu, výjimkou nejsou ani bojové sporty. Nepříjemnou situaci musel řešit také český MMA zápasník Michal Martínek, který ještě nedávno působil v ruské organizaci ACA. Právě válečný stav přiměl robustního bojovníka ke změně. „Nechci létat do destinací, kde jsou takové konflikty a kde je každý den všechno jinak," uvedl bývalý šampion organizace Oktagon MMA v březnovém rozhovoru.

Následovala neúnavná snaha o rozvázání kontraktu, což se nakonec podařilo. Martínek tak s klidnou hlavou a rozvahou mohl promyslet další kroky své zápasnické kariéry. Ty nakonec potetovaného bojovníka přivedly do největší polské organizace KSW, kde si premiéru odkroutí již v sobotu 18. června, kdy se utká s polským tvrďákem Filipem Stawowym. Nejen o premiéře v Polsku se Martínek rozpovídal v rozhovoru pro Sport.cz

V sobotu vás čeká premiéra v KSW. Jak se na ni těšíte?

Těším se jako na každý zápas. Příprava je sice peklo, zápas je ale taková třešnička na dortu. Tohle by si měl člověk umět užít.

Naposledy jste zápasil před více než půl rokem. Co se od té doby u vás změnilo?

Jednak jsem se oženil, na druhou stranu jsem se stal oficiálním členem zápasníků Ankos MMA v polské Poznani. Budu tedy nastupovat za dva gymy – Reinders MMA a Ankos. Navíc mám za sebou dlouhou a tvrdou přípravu, kterou se budu snažit zúročit.

Po angažmá v ACA jste přešel do KSW. Jak tyhle dvě organizace porovnáváte?

Myslím, že úroveň je dost vyrovnaná. Vnímám je jako přední východní a evropské organizace, tudíž ta konkurence bude podobná. V ACA je opravdu hodně kvalitních tvrdých borců s top wrestlingem. V KSW je to podle mě hodně o strikingu a grapplingu s ground and pound.

Proč jste se vlastně rozhodl pro KSW a ne návrat na česko-slovenskou scénu?

Držím si status mezinárodního zápasníka. Na naší scéně se mi povedlo vyhrát i obhájit titul, tudíž se chci posunout a sbírat nové zkušenosti v zahraničí, to je celé. Samozřejmě časem bych se chtěl vrátit domů.

ACA jste tedy hodil definitivně za hlavu, nebo je ve hře varianta, že byste se v budoucnu třeba i vrátil?

Nikdy neříkej nikdy. Momentálně nad tím ale nepřemýšlím, protože jsem v KSW podepsal dvouletý kontrakt na čtyři zápasy. To je to, na co se aktuálně soustředím. To je to, co je teď.

Mimo KSW a Oktagonu byla ve hře ještě nějaká jiná organizace?

Ano. Ares a RFA.

Je tedy podle vás KSW kvalitnější organizace než Oktagon MMA?

Tak čistě z hlediska logiky mají za sebou 70 eventů, tudíž jsou na bojové scéně déle. Dělají velké galavečery pro 60 tisíc lidí, ty menší naopak pro 15 tisíc. Mají velký dosah a konkurenci v každé váhovce, v každé je zhruba 10 borců světové úrovně. Na druhou stranu Oktagon vzrůstá enormním stylem a už jen ten fakt, kolik zápasníků z Oktagonu se dostalo do UFC, tak to svědčí o dobré cestě. Co jsem procestoval svět, tak top sparingové to vnímají tak, že na východě je pro ně nejlepší ACA, v Evropě KSW a v Asii RIZIN. Sám nevím, podle kterých aspektů se to takhle posuzuje.

Jaké jsou vaše cíle v KSW? Pochopitelně asi vyhrát titul.

Každá tahle cesta má ty největší cíle. Teď mám ale před sebou zápas, nechci se proto zaobírat budoucností.

Vaším prvním soupeřem je Filip Stawowy, který má podobnou bilanci. Jak jste si ho zatím nastudoval?

Můj názor je takový, že je to mladý šikovný fighter, který je hodně nebezpečný. Nemá za sebou tolik soupeřů ze světové stovky, což může být moje výhoda. Já mám za sebou zápasy z velkých turnajů i asociací, navíc jsem si vyzkoušel i hlavní či titulové zápasy. Měl jsem možnost si ho nastudovat a podle toho jsme si na něj připravili zápasový plán. Ten je na takové úrovni potřeba v každém zápase. Mám taktiku, kterou si hodlám prosadit.

I z hlediska kurzů je to hodně vyrovnané, koho vy považujete za favorita?

Já kurzy nikdy neřeším, nemá to smysl.

Budete nastupovat proti domácímu zápasníkovi, který bude mít v zádech podporu fanoušků. Může to hrát v zápase roli?

Samozřejmě, že ho to může hnát dopředu, já jsem ale na bučení zvyklý. Poslední dva roky jsem zápasil venku, takže mi tohle rozhodně nedělá starosti.

Co do budoucna? Kolik byste chtěl ještě letos stihnout zápasů?

Tohle v hlavě nemám nijak nastavené. Soustředím se pouze na to, co je teď. Mým dalším cílem je vyhrát sobotní zápas.

Co jste říkal na titul Jiřího Procházky v UFC?

U Jirky to byla jen otázka času, protože je to borec, který má v 29 letech za sebou celou řadu zápasů. Zápasil s opravdovou špičkou, tudíž je to přesně ten případ světového kalibru, který ostatním ukazuje, že si v této době lze zajistit respekt světa čistě výkonem a ne jen kecy. Stal se z něj hrdina národa, a to zcela oprávněně. Jako sportovec, i jako člověk. Tohle všechno je jeho zásluha, která patří jemu a jeho týmu. Moc jim to přeju. Může to sloužit i jako motivace pro mladé i staré zápasníky makat, co to jde.

Může to českému MMA ještě víc pomoct?

Já jsem na scéně jako aktivní zápasník od roku 2011. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že se to to bude rozvíjet. Spíš to bylo o veřejnosti, která nás brala, jakože v zahraničí nic nezmůžeme. My jsme ale věděli, že mezi námi je pár jedinců, kteří na to mají a ti budou i nadále přibývat. Věřím v to a doufám v to.

Nyní se navíc o smlouvu v UFC poperou Matěj Peňáz a Tereza Bledá. Jak vidíte jejich šance?