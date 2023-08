Jan Stach tak v týmu doplní hlavní trenéry Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka. Procházka si od této spolupráce slibuje zlepšení boje na zemi. „Hlavně jsem potřeboval člověka, co mi dokáže podrobně popsat můj způsob boje. Podívat se na něj selským rozumem. Jednoduše a jasně. Co nejčastěji dělám za chyby, jaké jsou možnosti a jak jim předejít,“ vysvětluje český fighter, který elitního kouče grapplingu Stacha sám před časem s nabídkou oslovil.

„Už jsme se potkávali dlouho, ale budou to zhruba dva měsíce, co jsem Honzu oslovil s tím, že bych chtěl do týmu přibrat jednoho člověka, co se opravdu specializuje na zem/wrestling. Kontaktní formu,“ líčí. „Takového člověka jsem tam potřeboval a je to správný impuls do přípravy. O to víc mě baví na tom makat. I když pravděpodobně můj další soupeř bude postojář, tak chci být připraven na jakoukoliv formu,“ přeje si Procházka.

Český bojovník o víkendu nechyběl na grapplingovém kempu v Brně, který vedl právě Stach. Tomu po Davidu Dvořákovi a Tereze Bledé přibylo na listině svěřenců další jméno ze světa UFC. „Myslím, že Jirka rád věcem rozumí, má rád, když jsou věci jasné, přímočaré a není tam moc zbytečné omáčky a komplikovaných variant. Chci mu předat principy, aby díky své kreativní povaze a tomu, jak rád některé situace řeší po svém a neortodoxním způsobem, je mohl následně vyřešit jak chce,“ popisuje trenér Stach.

Procházka tak v těchto dnech maká na svůj další zápas, který stále nemá oficiální termín. V médiích se ale spekuluje, že by si to o titul polotěžké váhy mohl rozdat na prosincovém galavečeru v Las Vegas. „Furt se někdo domnívá, všichni se ptají a mají jasno. Když se ale někde prokecne nějaká jiná informace, tak zase říkají, že to bude jinak. Dokud sám nevydám zprávu, že je to dané a potvrzené, což musí učinit především UFC, tak jsou to do té doby jen spekulace a domnívání se o něčem,“ říká.

Jasno by ale mohlo být už brzo. „Doufám, že to bude v nejbližších dnech, případně týdnech. Je to furt nahoru dolů. Řekl bych rád to, že jsme si UFC dali slovo a to platí, ale dneska, zvlášť takhle, to musí být na papíře. Já nikdy nic neberu za hotové,“ vysvětluje třicetiletý bojovník, který tak má aktuálně dost času dát stoprocentně své tělo do pořádku. Už se například může zcela spolehnout na vážně poraněné rameno, se kterým loni podstoupil operaci a při důkladnějším pohledu zblízka jsou patrné jizvy po chirurgickém zákroku.