Cejudo patří nejen mezi uznávané zápasníky, ale také trenéry. „Jeho rukama" prošlo několik elitních zápasníků. „Během kariéry jsem spolupracoval s řadou kvalitních zápasníků. Když mohu jmenovat, tak například Weili Zhang, Deiveson Figueiredo nebo Jon Jones. To je opravdová elita, špička UFC. Procházka má oproti nim úplně jinak nastavenou hlavu, je to zvíře," pokračoval pětatřicetiletý rodák z Arizony.

„Má v sobě ohromné sebevědomí. To jsem nikdy předtím u nikoho neviděl, je nádherné to sledovat. Žasnu nad jeho sebedůvěrou a stylem boje. Příští týden se k nám připojí i Jon Jones a i on Jiřímu pomůže s přípravou. Bude vzrušující to sledovat," dodal bývalý dvojnásobný šampion UFC.