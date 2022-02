S Jiřím Procházkou je od začátku kariéry. Společně toho zažili opravdu hodně. Trenér Martin Karaivanov si pochopitelně nemohl nechat ujít ani výjezd na kemp do amerického Phoenixu, kde se jeho svěřenec připravuje po boku bývalého dvojnásobného šampiona UFC Henryho Cejuda. Jedná se o velice cenné zkušenosti jak pro českého zápasníka, tak také pro Karaivanova. Ten přesto po zhruba deseti dnech nabírá zpět směr Česko, kde má další pracovní povinnosti.

Jak se vám na kempu líbilo?

Já už odlétám domů, čeká mě příprava dalších zápasníků. Kemp byl ale skvělý. Potkali jsme spoustu kvalitních trenérů a sparingů, kteří naprosto ví, co dělají. Hlavně co se týče wrestlingu, tak to je pecka. Právě pilování wrestlingu bylo hlavním cílem, proč jsme se na kempu vydali. Pro nás to znamenalo možnost zlepšit si techniky na zemi a pořádně se připravit na Teixeirův wrestling. Už jen kvůli tomu to je výborný kemp a hodně cenná zkušenost.

Co jste říkal na Jiřího počínání během tréninků?

Výborný, Jirka skvěle makal. Bylo vidět, že trénink od tréninku jde nahoru a i wrestling, pohyb a všechno kolem se zlepšuje. Měli jsme dvoufázové tréninky, makali jsme, střídali jsme typy tréninků. Pro Jirku je to velká příležitost, jak se zlepšovat a toho chce beze zbytků využít.

Museli jste se popasovat se změnou času. Nebyla to velká překážka?

My jsme na to zvyklí, takže to pro nás žádná dramatická změna nebyla. Když jsme létali do Japonska, tak tam bylo o osm hodin víc. Tady je naopak o osm hodin méně. Chvilku sice byla menší krize, ale poměrně brzo jsme se s tím popasovali.

Jak vypadala náplň vašich dnů v Americe?

Každý den byl víceméně stejný. Ráno jsme kolem 10 hodiny jeli do gymu, kde jsme měli zhruba dvouhodinový trénink. Pak jsme si obhospodařili nějaké jídlo, krátce jsme si odpočinuli a odpoledne, kolem 17:00, nás čekal druhý trénink. V podstatě jsme tam byli až do osmi do večera. Dali jsme si pak nějaké jídlo a na baráku jsme probírali různé techniky a co se na tréninku dělo. Další den byl stejný. V podobném duchu probíhal celý kemp.

Měli jste vůbec nějaký den volno?

Měli jsme jeden den volna. Využili jsme to a jeli jsme do dvě hodiny vzdálené rezervace Vortexes v Sedoně, což je něco jako Grand Canyon. Byl tam takový typický americký park, kde byly různé skály. Bylo to úžasné, skvělý výlet, moc se nám to líbilo.

Co jste říkal na Henryho Cejuda, který vás na kemp pozval?

Působil profesionálně a tak, že má opravdu zájem Jiřího posunout dál. Bylo vidět, že se tomu sám věnuje. Nebylo to ale jenom o Henrym. Byli tam i další trenéři, kteří se nám věnovali a měli naprosto špičkovou úroveň. Tým byl velice přátelský. Bylo vidět, že každý z toho gymu nám chce pomoct, což nám udělalo ohromnou radost.

Mluvilo se také o tom, že by na kempu měl být přítomen také Jon Jones. Potkali jste se s ním?

Nepotkali. Říkali, že by měl přijet, ale my jsme se po tom nijak nepídili. Těch sparing partnerů tam bylo hodně a byli opravdu dost kvalitní. I ti kluci, co byli „no name", tak nám dokázali předat zkušenosti a techniky. My jsme si na nic kolem nemohli stěžovat. Jon Jones ani v podstatě nezapadá do cíle našeho tréninkového kempu, takže nelitujeme toho, že tam nebyl.

Co vám jako trenérovi dal takový kemp?

Dalo mi to hodně. Měl jsem možnost vidět, jak funguje tým a gym, což mi dalo určité postřehy a zkušenosti. Ty se budu snažit zavést u nás v gymu a pokusit se vytvořit něco podobného, jako bylo v Americe. Nebude to ale úplně jednoduché. Kvalita wrestlingu u nás a v Americe se nedá srovnávat, to je úplně jiný svět. Bude to určitě těžké.

Vy tedy odlétáte zpět do Česka. Budete i přesto v kontaktu s týmem?