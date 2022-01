„Henry nakontaktoval Jiřího, že je schopen mu v přípravě pomoct. Kemp je zaměřený na wrestling a různé díry, případně silné stránky Glovera. Je to možnost, jak si můžeme doplnit specifické věci na Gloverovu práci na zemi a wrestling. Samozřejmě tam budeme udržovat i náš stabilní tým a stálé tréninky, které máme. Sami jsme zvědavi, jak ten kemp bude probíhat a co všechno se dozvíme o tom pozadí. Jsou to zkušenosti, je to cesta. Člověk sbírá informace, se kterými pak může pracovat. Nějak to potom vyplyne." nastínil trenér Martin Karaivanov pro Sport.cz.

„Jon teď věnuje hodně pozornosti těžké váze, kam by chtěl při svém návratu do UFC zamířit. Myslím si, že jeho cesta povede právě tam a polotěžkou váhu tak nechá otevřenou zbytku zápasníků. Uvidíme, jak to vůbec bude. Nejsou mezi ním a UFC úplně dobré vztahy, to je důvod proč ho nenasazují do zápasů. Navíc změnil tým a přešel k Henrymu Cejudovi. Pro nás je to možnost, jak si udělat obrázek o pozadí polotěžké a těžké váhy." dodal Karaivanov.