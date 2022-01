Není tomu přitom dávno, co Teixeira v jednom rozhovoru neskrýval nadšení z toho, že titul bude moct obhajovat právě v domácím prostředí. „Jsem z toho velmi nadšený. Říkal jsem si, že by to bylo dobré datum, abych se vrátil a obhájil pás právě tam. Slyšel jsem o tom, že UFC chystá turnaj v Brazílii a byl jsem si jistý tím, že ten zápas dostanu. A stalo se. Vrátím se do města, kde jsem mnoho let před UFC trénoval. V Brazílii mě milují, mám u nich obrovskou podporu. Podporují všechny brazilské MMA bojovníky. Jsou z toho nadšení. Navíc to bude po dvou letech další turnaj, co bude v Brazílii. Bude to šílené. Vrátit se do Ria jako šampion je fakt skvělé," netajil nadšení Teixeira v rozhovoru pro BT Sport.