Situace v polotěžké váze je hodně zamotná. O titulovou šanci se hlásí celá řada zájemců, o konkrétním jméně protivníka se teprve bude jednat. „Co nám UFC vybere a co domluvíme, to bereme. Už ale víme, že je to světová topka. Máme titul a každá bitva bude titulová," připomíná trenér Jaroslav Hovězák.

„Nabízí se víc variant, v tuto chvíli to ale necháváme být, užíváme si oslav a dnů volna," prozradil druhý z trenérů Martin Karaivanov, který má přesto v hlavě ideální termín první obhajoby. „Určitě se budeme snažit, aby to bylo na podzim. Myslím si, že i UFC nás do toho bude tlačit. Nebude čas to odkládat třeba rok. Podzim je ideální čas obhajovat a příští týden začneme řešit," konstatuje bývalý zápasník.

Teď si užiju, že pás je doma! Na zápas se podívám později, možná ještě kritičtěji, říká Jiří ProcházkaVideo : Sport.cz

O největší pozornost se hlásí bývalý šampion polotěžké váhy Jan Blachowicz, který českého zápasníka několikrát k vzájemnému měření síl popíchl.

„Mám rád výzvy a největší výzva, která teď připadá v úvahu, je Blachowicz. Po zápase jsme prohodili pár slov, on je k našemu duelu hodně nakloněný," potvrdil Procházka. „Je to jedno. Je to tak, že jsme se dostali na trůn a budeme bojovat s těmi nejlepšími na světě," doplnil Hovězák.

Jedním z lákadel pro první titulovou obhajobu je turnaj UFC v Praze. K tomu by mohlo dojít právě v případě souboje s polským tvrďákem Blachowiczem. „Věřím, že by to takhle mohlo být, proč ne. Můj postoj je takový, že je mi jedno kde a před jakými diváky budu zápasit. Byl bych ale rád, kdyby to bylo v Česku," připustil rodák z Hostěradic.