Spokojenost s výsledkem předpokládám není, viďte?

Určitě ne. Nebudu nic nalhávat. Za mě to zastavení zápasu bylo opravdu předčasné. Je pravda, že Jiří byl nahulený, ale boj pokračoval. Neležel tam bezvládně, rozhodčí to mohl nechat.

Je to i kvůli tomu, že by sudí měl v těchto důležitých duelech být trochu benevolentnější?

Přesně tak, je to main event a titulový zápas. Hranice, kam se to pouští, se měly posunout trochu dál. Rychlost ukončení rozhodčím byla asi opravdu na úrovni IMMAFU nebo amatérské ligy.

Co jste říkal na Jiřího pozápasové prohlášení, kde sám přiznal, že byl mimo a s verdiktem víceméně souhlasil?

Takhle… Byl krátce mimo, ale bylo to chvilku po těch loktech. Ty ho trochu vyřadily, ale potom se na zemi probral. Nepadl tam jako hruška. Když padal, tak chtěl být aktivní, byl v pohybu. Nebyl vyplej tak, že by měl být konec.

Když nebereme v potaz samotný výsledek, byla spokojenost alespoň s výkonem?

To si ještě řekneme, je na to brzo. Sedneme si k tomu v týdnu a řekneme si o tom víc. Co bylo, či nebylo za chyby. První kolo jsme ale vyhráli 10-9. Nebylo nejlepší, ale ani nejhorší. Relativní spokojenost tam ale byla. Druhé kolo teď nedokážu úplně přesně říct. Bylo vyrovnané a myslím si, že bylo lehce pro nás.

Jaká byla do zápasu taktika?

Všechno. Věděli jsme, že soupeř je postojář, umí calf kicky a skvěle používá levý přední hák. Chtěli jsme ho porazit komplexností. Bylo jedno, jestli se půjde do postoje, nebo na zem, kde jsme jednou byli. V tu chvíli to především bylo o úderech, než o nějakém motání do pozic. Zkrátka jsme chtěli využít všechno na cestě k vítězství.

Jak velkou neplechu hrály zmíněné calf kicky? Jeden z nich Jiřího v prvním kole podmetl.

Pereira je má vynikající, to víme. Ale tenhle okamžik byla shoda okolností. Jiří v tu dobu špatně stál, a zrovna to vyšlo i do pohybu, kdy ho kop roztočil. Určitě to byla chyba. A jakou hrály roli? Byly cítit, ale pro zápas to nebylo nijak ohrožující.

Vy osobně máte rád postojové disciplíny, máte skvěle nastudovaného i Pereiru. Bylo přesto něco, v čem vás překvapil?

Nebylo. I ten postojový vypínač byl z jeho klasické reakce – povolit, zadní ruka a přední hák. Do toho samozřejmě calf kicky. Ale celkově nebylo nic, s čím bychom nepočítali.

Jiří přišel o osmiletou sérii bez porážky. Jak to s ním může psychicky zamávat?

Nemyslím si, že by ho to zlomilo, to určitě ne. Jsme tým a víme, že porážka někdy přijít musí. Nejde být jenom v oblacích a na vítězné vlně. Ta facka je někdy potřeba. Teď zpátky do práce. Určitě si musíme sednout, změnit několik věcí, začít znovu makat a nepos*at se z toho. Cíl je propracovat se zpět k titulové šanci.

Už máte nějakou představu, kdy by byl ideální termín pro další zápas?

Na to je ještě brzo. Řešíme celkově zdravotní stav, na jehož základě budeme jednat o dalším termínu a soupeři.

Jaké je tam srovnání pro loňský Singapur, když nebereme v potaz čistě turnaj?