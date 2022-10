Červnový souboj mezi Jiřím Procházkou a tehdejším šampionem polotěžké váhy UFC Gloverem Teixeirou za sebou nechal pořádnou spoušť. Mnozí ho zařadili mezi ty nejlepší v historii nejslavnější bojové organizace a takřka ihned po krvavém boji se začalo naplno spekulovat o odvetě. Vše navíc umocnila pozdější výzva hostěradického rodáka, který už v roli šampiona vyzval právě brazilského veterána k druhému měření sil. A jednání se dala do pochodu.

Klíčovou roli sehrál trenér a manažer v jedné osobě Martin Karaivanov, který dlouhé týdny a měsíce debatoval s vedením UFC o nejlepší variantě pro první obhajobu. Situace se neustále měnila, český tým dokonce málem ustoupil z požadavku k zápasu 10. prosince na UFC 282. „V poslední chvíli, když jsme řekli, že už do Vegas nechceme, ale do Perthu, tak přišla odpověď, že nakonec půjdeme do Vegas jako co-main event," vysvětluje Karaivanov.

Můžete přiblížit, jak se vedla jednání o odvetě?

Posloupnost je taková, že když byl Jiří ve Vegas, tak nám nabízeli Brazílii. Prý by to bylo pro nás super, že se tam UFC po několika letech vrací. Nám se to ale úplně nelíbilo a vzhledem k plánované operaci a rekonvalescenci Jiřího ruky, který mohl až od října pořádně bouchnout, byl pro nás nejzažší termín, který mohl být, právě prosinec v Las Vegas. Proto jsme řekli, že chceme do Vegas.

Pak se ale naskytla informace, že se vrací Jon Jones a spekulovalo se až o příštím roku...

Přesně tak. Jiřího nechtěli jako hlavní předzápas, zaslouží si být v hlavním duelu. Navíc byla furt ve hře Brazílie. Čím blíž se blížil termín Las Vegas, tedy 10. prosinec, tak se objevil termín s Austrálií, kam se UFC vrací v únoru, což byl za nás v tu chvíli asi nejlepší termín, který mohl být. Celkově lokalita a čas na přípravu. V poslední chvíli, když jsme řekli, že už do Vegas nechceme, ale do Perthu, tak přišla odpověď, že nakonec půjdeme do Vegas jako co-main event.

Hlavní zápas prosincového galavečera tedy bude mít Jon Jones?

To se ještě neví, nemáme informace, jestli to tak stoprocentně bude. Je tu ale víc faktorů, které zápas mohou ovlivnit. Pro nás je ale stěžejní, že budeme main nebo co-main event ve Vegas 10. prosinec.

Na kartě má být i druhý duel polotěžké váhy mezi Janem Blachowiczem a Magomedem Ankalajevem, kde se dost možná rozhodně o dalším vyzyvateli. Kdo by byl schůdnější varianta?

Myslím si, že vyhraje Ankalajev, ale pro nás by byl asi lepší soupeř Blachowicz. Má pro nás lepší styl.

Zpátky k jednání, Austrálie by připadla vhod, kdyby se Vegas nepovedlo dotáhnout?

Ano, jenomže Austrálii nám nepotvrdila UFC, abychom tam mohli startovat. Furt byla ve hře Brazílie nebo duben. Bylo by to o tom, prosadit si tu Austrálii. To ale jenom spekulujem, vyšlo Vegas, tak pojedeme do Vegas.

Ve Vegas navíc budete již podruhé.

První zápas byl v Apex Centru bez diváků, teď by to asi mělo být v T-Mobile areně konečně s diváky. Myslím si, že fanouškovská základna bude tak půl na půl. Glover je sice Brazilec, ale dlouhodobě žije v Americe, kde základnu určitě má. Navíc je to legenda. Jiří ale také má v Americe fanoušky, nemuseli bychom úplně být na nepřátelském území.

Variantu Brazílie jste si vůbec nepřipouštěli?

Byla by to opravdu krajní nouze, není to úplně příznivá destinace pro naší obhajobu. Bylo to o tom vydržet a snažit se jít za tím termínem v prosinci.

V čem bude odveta s Gloverem jiná?

Glover bude na nás určitě připravenější ve věcech, které mu fungovaly. Rozhodně ví, co mu fungovalo méně a co jsou hlavní zbraně. To bude určitě chtít posílit.

Čekáte opatrnější duel?

Nemyslím si, že to bude opatrnější. Nevím, jak to skončí, jestli to bude dřív, nebo ne, ale jako opatrnější boj bych to neviděl.

Zápas máte za necelé dva měsíce, chystáte nějaký zahraniční kemp, jako tomu bylo před prvním duelem, kdy jste jeli do Ameriky za Henrym Cejudem?

Dnes nebo o víkendu si sedneme jako tým a uděláme přesný rozpis tréninků s tím, že do toho vsuneme nějaké zahraničí. Zatím to vypadá, že by to mohla být Amerika, ale budeme se ještě o tom bavit a hledat nejvhodnější řešení a sparingpartnery. Budeme plánovat i letenky, víza a další věci.

Jak to vlastně vypadá s Jiřího rukou? Předpokládám, že už je stoprocentně v pořádku.